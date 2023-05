Moški tokrat v manjšini

23.5.2023 | 16:30

Rebeka Abdagić iz Sarajeva (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj so se v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja začeli 19. Novomeški likovni dnevi, v okviru katerih v Novem mestu ustvarja sedem slikarjev, grafikov in kiparjev iz Slovenije in tujine - Katja Pal iz Murske Sobote, Janez Kardelj iz Ljubljane, Domen Dimovski iz Kranja, Bojan Mavsar z Vrhnike, Alja Košar s Ptuja, Mihaela Rašica iz Zagreba in Rebeka Abdagić iz Sarajeva.

Udeleženci bodo v Novem mestu ustvarjali ves teden, jutri, v petek pa bo v Jakčevem domu pogovorno popoldne s častnim gostom, akademskim slikarjem Hermanom Gvardjančičem, letošnjim Prešernovim nagrajencem. Na temo Veščina in svoboda se bo z njim pogovarjal umetniški vodja 19. Novomeških likovnih dnevov Robert Lozar.

Udeleženci 19. Novomeških likovnih dnevov Katja Pal, Janez Kardelj, Domen Dimovski, Bojan Mavsar, Alja Košar, Mihaela Rašica in Rebeka Abdagić. (Foto: I. Vidmar)

Kot veleva tradicija, bodo sodelujoči umetniki Novem mestu zapustili po eno delo, ki bo pozneje razstavljeno v enem od javnih prostorov občine. Do sedaj se je v tej zbirki nabralo že 142 del 126 umetnikov. Na likovnih dnevih ustvarjena dela bodo razstavljena v Jakčevem domu na razstavi, ki jo bodo odprli 30. junija.

Kolonijo Novomeški likovni dnevi v Dolenjskem muzeju pripravljajo ob podpori Mestne občine Novo mesto in drugih podpornikov. Skrbnik zbirke podarjenih del udeležencev je Dolenjski muzej.

Ob predstavitvi udeležencev, med katerimi tokrat prevladujejo dame, je umetniški vodja kolonije Robert Lozar poudaril različnost njihovega umetniškega izraza: "Gre za soočanje različnih avtorjev različnih generacij. Potem nekako pride do notranjega dialoga ter zanimive razstave."

I. V.

Zvočni zapisi Kustosinja Jakčevega doma Jasna Kocuvan Štukelj o Novomeških likovnih dnevih 2023 Kustosinja Jakčevega doma Jasna Kocuvan Štukelj o Novomeških likovnih dnevih 2023

Galerija