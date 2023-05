Zagorelo v čistilnem servisu

23.5.2023 | 19:00

Danes popoldne malo pred 17. uro so posredovali gasilci PGE Krško na Tovarniški ulici v Krškem, kjer je prišlo do požara v čistilnem servisu na sušilnem stroju. Gasilci so požar pogasili, pregledali in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.

Alarm, a ni gorelo

Ob 13.06 se je na Šegovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so ob prihodu na kraj ugotovili, da se je alarm sprožil zaradi opravljanja gradbenih del, požara ni bilo, še sporočajo s centra za obveščanje.

Spet električni vodniki

PU Novo mesto pa poroča, da je na delovišču v Zalogu med 20. 5. in 22. 5. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električne vodnike. Škode je za okoli 3.000 evrov.



Znesel se je nad postajališčem



Na območju Dobruške vasi je v neznanec na enem izmed avtobusnih postajališč razbil steklo in poškodoval koš za odpadke.

M. K.