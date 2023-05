Skobeljni stroji veljajo za najuporabnejša orodja za obdelovanje lesa

24.5.2023 | 07:50

Za učinkovito in hitro obdelovanje lesa so potrebni najrazličnejši stroji in drugi dodatki. Med najpogosteje uporabljene lesnoobdelovalne stroje sodijo tudi skobeljni stroji. Kljub pogostosti uporabe pa je takšen stroj ljudem na sploh precej malo poznan.

Tako le redkokdo v resnici ve, kaj sploh so skobeljni stroji, kakšna je razlika med tistimi, ki se uporabljajo v domačem okolju, in tistimi, ki so namenjeni profesionalni rabi (ogled profesionalne opreme). Če boste skobeljni stroj tudi sami kdaj želeli uporabiti v svoji delavnici, je dobro, da se z njim že pred nakupom pobliže spoznate.

Čemu je namenjen skobeljni stroj?

Kot že ime pove, se skobeljni stroji uporabljajo za skobljanje lesa. To v praksi pomeni, da se uporablja za odstranjevanje lesa s površine desk. Če na primer z nožem strgate po vrhu koščka masla ali česa podobnega, je to v resnici precej podobno delo, kot ga skobeljni stroj opravlja z lesom.

Stroji za skobljanje med drugim poskrbijo, da grobo površino na lesu naredijo gladko in povsem ravno. Prav tako zmanjšujejo debelino deske oziroma lesa. Takšni stroji so zagotovo nepogrešljiva oprema v prav vsaki mizarski delavnici. Idealna naloga zanje je torej ustvarjanje popolnih zaključkov in kar se da elegantnih letvic. Naprave so prav tako zelo dobrodošle tudi v številnih domačih delavnicah.

Uporaba skobeljnega stroja v domačem okolju

Skobeljni stroji so torej zelo zaželena orodja tudi v domačem okolju. Če imate doma neporavnane talne deske, to lahko hitro uredite ravno s takšnim strojem.

Stroj vam lahko pride prav tudi, če ste na primer doma ravnokar namestili novo talno preprogo in ste ugotovili, da so se vrata pričela sedaj zatikati. Skobeljnik je v tem primeru lahko odličen rešitelj. Z njim lahko spretno, učinkovito in hitro obrežete spodnji del vrat in jih nato ponovno zlahka zapirate in odpirate.

Kdaj so se skobeljniki prvič pojavili na trgu?

Verjetno le malokdo ve, da se skobeljni stroji v resnici uporabljajo že tisočletja. Na arheoloških najdiščih po tujini so bili odkriti namreč rimski primerki takšnih strojev. In če gremo še dlje v preteklost, lahko hitro ugotovimo, da so takšna orodja pridno uporabljali tudi Egipčani. Na pohištvu, ki je bilo najdeno v egipčanskih grobnicah, so bili namreč najdeni znaki, da so bili kosi poskobljani.

Za rimske najdene primerke pa je značilno, da so zelo podobni ročnim skobeljnikom, ki so seveda v uporabi še danes. Večina med njimi je že imela jedro iz železa, obdano pa je bilo z lesom, z železnim rezilom, ki je bilo pritrjeno na klin.

V 19. stoletju so se pričeli na veliko proizvajati ročni skobeljniki, ki so imeli jedra iz litega železa. Takšna zasnova pa naj bi bila podlaga tudi za sodobno zasnovane skobeljne stroje.

Vrste oziroma tipi skobeljnikov

Dandanes je na voljo kar nekaj različnih tipov skobeljnih strojev. Za ročne različice skobeljnikov je značilno, da se zanašajo na moč mišic človeka, da lahko s pomočjo rezila strga po lesu. Standardni modeli pa so znani kot namizni skobeljniki. Na razpolago je tudi veliko specializiranih različic.

Če se v svet obdelave podajate le za hobi oziroma za kakovostno preživljanje prostega časa, potem je za začetek preprost namizni skobeljni stroj verjetno zadostna izbira.

Kakšni so električni skobeljni stroji?

Danes so torej na voljo tako ročni kot tudi električni skobeljniki. Slednji so izvrstna izbira za vse tiste, ki si želijo skobljanje kar se da olajšati. Na voljo so v žičnih ali brezžičnih različicah. Za nekatere različice strojev na elektriko je značilno, da delujejo skorajda na povsem enak način kot ročni skobeljni stroji. To pomeni, da za ročaj držite zgoraj in spredaj ter tako vodite skobeljnik po materialu oziroma po lesu.

Za nekoliko večje in morda zahtevnejše projekte pa so seveda na razpolago namizni skobeljni stroji. To pomeni, da se med delovanjem nahajajo na delovni mizi.

