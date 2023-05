Plaz ogroža hišo; potres pri Brežicah

24.5.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.30 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Grmovlje so s plastično folijo pokrili okrog tisoč kvadratnih metrov veliko plazišče.

Potres blizu Brežic

Minulo noč ob 0.53 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,7 v bližini Brežic, 87 km vzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Dobove, Brežic, Mihalovca. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA 2002, TP GABERNIK 2002;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI GRAD 1975, TP HERINJA VAS, TP LAPORE, TP GOR.VRH - GRČEVJE, TP GRČEVJE 1978, TP KOTI - GRČEVJE, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP VRH PRI PAHI 1995, TP VEŠČE, TP ŠTRAVBERK, TP ČREŠNJICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 3. SADEŽE;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER NM, izvod 3. SOKOLSKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu JUGOTEHNIKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Gradišče.

M. K.