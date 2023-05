Mladoletniki s kamenjem nad avtomobile

24.5.2023 | 11:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli 19.30 so na Jurčičevi cesti v Brežicah neznanci metali kamenje v vozila, ki so peljala mimo. Policisti so izsledili tri mladoletnike, ki so z nevarnim početjem ogrožali varnost voznikov. O ugotovitvah bodo policisti obvestili starše mladoletnikov, pristojni center za socialno delo in okrožno državno tožilstvo, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Stopili na prste preprodajalcem droge

Sicer so kriminalisti PU Novo mesto včeraj s številnimi hišnimi preiskavami

zaključili obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki je preprodajala

prepovedane droge. Več informacij bodo na PU podali danes popoldne, o čemer bomo tudi poročali.

Vlomi in tatvine - poleg denarja iskane tudi sadike cvetja

V Šentjerneju je v noči na torek nekdo vlomil v ograjen prostor podjetja in odnesel okoli 40 sadik cvetja. Z vlomom in tatvino je povzročil za 250 evrov škode.

V Podzemlju na območju PP Črnomelj pa je včeraj med 11.30 in 14.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata balkona vlomil v stanovanjsko hišoter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 2.500 evrov.

Pijan razgrajal po gostilni

Črnomaljske policiste so včeraj nekaj po 15. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer naj bi pijan kršitelj z vpitjem motil javni red in mir in žalil osebje lokala. 40-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) prijeli 24 državljanov Bangladeša, 17 državljanov Pakistana, 13 državljanov Maroka, 11 državljanov Nepala, 11 državljanov Rusije, 11 državljanov Afganistana, osem državljanov Indije, štiri državljane Sirije, državljana Kameruna in državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.