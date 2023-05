Festival cvička: Cviček povsod, še v enolončnici

24.5.2023 | 13:40

Vodja prireditev Domen Bohte iz Zavoda Novo mesto

Novo mesto - Konec tedna, med 26. in 28. majem, bo v Novem mestu potekal drugi Festival cvička z 51. Tednom cvička, študentsko Cvičkarijo in dogodkom Pop Up Wine Festival. Tako kot lani gre za tri različne, a med sabo tesno v festival povezane prireditve pod krovno organizacijo Zavoda Novo mesto v sodelovanju s partnerji: Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, Društvom novomeških študentov in Pop Up Wine festivalom.

Konec tedna v Novem mestu vse v znamenju cvička – Tri prireditve pod eno streho – Od kralja cvička do cvičkove princese – Namesto čevapčičev vinogradniška pečenka, nadevana račka in enolončnica s kokoško in cvičkom

I. Vidmar