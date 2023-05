Prostovoljstvu prijazna občina in Junaki našega časa

24.5.2023 | 09:40

Priznanje je prevzel ivanški župan Dušan Strnad. (Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Ivančna Gorica - Slovenska filantropija med 22. in 28. majem 2023 že tradicionalno organizira 24. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje in ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva.



Na Slovesnem dnevu prostovoljstva je Slovenska filantropija včeraj v Žalcu razglasila letošnje prejemnike nazivov, med katerimi je ponovno naziv Prostovoljstvu prijazna občina za leto 2023 med drugim prejela Občina Ivančna Gorica. Na slovesni podelitvi je priznanje prevzel župan Dušan Strnad, ki se, kot sporočajo z občine, zahvaljuje vsem prostovoljkam, prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam v ivanški občini. »Vaša predanost in srčnost so neprecenljivi za našo skupnost. Hvala za vaš trud in nesebično delo v dobro ljudi. Ponosen sem na vas«, ob prejetem nazivu dodaja Strnad.

V obrazložitvi naziva so sicer zapisali, da se Občini Ivančna Gorica podeli zaradi zagotavljanja in povečanja finančnih sredstev za uspešno delovanje prostovoljskih organizacij, za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sožitja v okviru sprejete strategije za mlade, za izvajanje skupnostnih projektov in skrb župana in občinske uprave za promocijo prostovoljstva, za podelitve priznanj in zahval.

Naziv Junaki našega časa OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

To pa ni edini prostovoljski projekt iz ivanške občine. Naziv Junaki našega časa je v kategoriji osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov prejela Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični. V obrazložitvi je Slovenska filantropija zapisala, da so učenci prostovoljci na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični močno vpeti v delovanje šole. Na šoli deluje okrepljeno tutorstvo, preko katerega si učenci nudijo medsebojno pomoč, prostovoljcem pa so dodeljene še druge naloge, preko katerih aktivno soustvarjajo šolski vsakdan. Sodelujejo z Društvom upokojencev, kjer delujejo kot družabniki, dneve pa jim lepšajo tudi z izdelki, ki jih pripravijo za starostnike. Koordinatorka in mentorica na šoli je Sabina Rozina. Priznanje je z učenci in mentorji prevzela ravnateljica šole Angelca Mohorič.

M. K.

