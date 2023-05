Na teniškem turnirju na Otočcu letos še močnejša konkurenca

24.5.2023 | 13:00

Ob robu teniškega turnirja na Otočcu so včeraj pripravili tudi novinarsko konferenco.

Direktor turnirja Andrej Petkovič

Predsednik TK Krka Otočec Vinko Zupančič

Živa Falkner se je od tekmovanja poslovila že v prvem krogu.

Otočec - Na Otočcu te dni poteka ženski teniški WTT turnir z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev. Dolenjski ljubitelji so pesti držali predvsem za domačinko Živo Falkner, ki pa se je včeraj poslovila že v prvem krogu, saj je s 3:6 in z 2:6 izgubila z Romunko Ilinco Dalino Amariei. Teniški klub Krka Otočec naslednji teden organiziral še en turnir, prav tako z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev.

»S tovrstnimi teniškimi turnirji v Sloveniji igralkam omogočamo, da tekmujejo v mednarodni konkurenci. Profesionalni tenis je zelo krut, kajti če nimaš dovolj točk na lestvici, se sploh ne moreš uvrstiti na turnirje. S serijo turnirjev na slovenskih tleh pa našim igralkam omogočimo, da pridejo do točk, s katerimi napredujejo po lestvici navzgor. Domači turnirji tudi ne prinašajo takšnih stroškov kot turnirji v tujini,« je dejal direktor turnirja na Otočcu Andrej Petkovič.

TK Krka Otočec letos prvič organizira dva turnirja z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev. »Lani nas je obiskal Andrew Moss, vodja WTT turnirjev pri Mednarodni teniški zvezi, kajti naš turnir je bil dve leti zapored s strani igralk in uradnega osebja ocenjen kot najbolje organiziran turnir. Imamo izredno naravo, hotel je ob teniških igriščih, igralke imajo za treninge na voljo tudi dvorano, ne smemo pozabiti na dolenjsko gostoljubnost, povrhu vsega smo organizatorji tudi že uigrana ekipa. Predlagali smo mu, da bi bil med turnirji z denarnim skladom med 25.000 in 60.000 ameriških dolarjev še nek vmesen turnir z denarnim skladom 40.000 ameriških dolarjev. Ideja mu je bila všeč, tako da imamo letos vsak teden en takšen turnir, po svetu jih je torej kar 50, dva bosta tudi na Otočcu,« je pojasnil Petkovič.

Na turnirju je nastopilo šest Slovenk, in sicer: Živa Falkner, Veronika Erjavec, Pia Lovrič, Kristina Novak, Noka Jurič in Lara Smejkal. Le Pia Lovrič in Veronika Erjavec sta se uspeli prebiti v drugi krog. Prva favoritka za končno zmago je Romunka Irina Maria Bara, ki je trenutno na 223. mestu lestvice WTA.

Organizatorji za drugi turnir, ki se začenja naslednji teden, pričakujejo, da bo po kakovosti še močnejši, saj bodo nastopile igralke, ki so še višje uvrščene na mednarodni teniški lestvici. »Trenutno potekajo kvalifikacije za OP Francije in nekatere igralke, ki bodo izpadle, se bodo potem udeležile našega turnirja, ki je najboljša izbira za nastop na kakovostnem turnirju. Prijavljena je Nizozemka Arantxa Rus, ki je trenutno na 107. mestu WTA lestvice,« je povedal Petkovič.

Predsednik TK Krka Otočec Vinko Zupančič je ob tem poudaril, da s tovrstnimi turnirji pomagajo slovenskim igralkam na njihovi športni poti. »Mislim, da je to drugi največji športni dogodek v novomeški občini. Prvi je z naskokom dirka po Sloveniji, ki se tradicionalno zaključi v Novem mestu,« je dodal.

Otoški teniški klub med letom organizira še vrsto drugih turnirjev za mlajše kategorije. »Prizadevamo se, da se čim več otrok ukvarja s športom. Naš cilje je množičnost, tenis je primeren za najmlajše pa tudi za starejše, v klubu imamo tudi igralce starejše nad 80 let, ki rekreativno igrajo,« je še povedal Zupančič.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija