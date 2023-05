Novomeški kriminalisti razbili hudodelsko združbo, ki je v Posavju preprodajala droge

Novo mesto - Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so včeraj s številnimi hišnimi preiskavami zaključili večmesečno obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki je v Posavju preprodajala prepovedane droge.

Kot je v današnji izjavi pojasnil Matjaž Štern, pomočnik vodje novomeških kriminalistov, so ugotovili, da je hudodelska združba na območju Posavja delovala od začetka leta 2022 do maja, vodila pa sta jo dva Posavca, stara 21 in 26 let. Prepovedano drogo sta kupovala pri različnih dobaviteljih na območju Slovenije, predvsem v Ljubljani, in jo preko dveh preprodajalskih mrež prodajala končnim uporabnikom v Posavju, s čimer si je združba pridobili večjo premoženjsko korist.

Pri sami preiskavi so se, kot je dejal, posluževali tako klasičnih kot prikritih preiskovalnih metod. Včeraj so tako na območju Brežic, Krškega, Sevnice, Novega mesta, Ljubljane, Maribora in Celja opravili 25 hišnih preiskav pri 27 osumljencih, enajstim so odvzeli prostost in so še vedno v policijskem pridržanju.

»Starost teh preprodajalcev je med 21 in 66 let, med njimi je tudi zapornik, ki prestaja večletno zaporno kazen in je izvrševal tovrstna kazniva dejanja na prostih izhodih. Med osumljenci, ki smo jim odvzeli prostost, so tudi štirje dobavitelji prepovedane droge vodjema kriminalne združbe,« je povedal Štern in dodal, da so med hišnimi preiskavami zasegli tudi večje število prepovedanih drog, od kokaina do heroina, amfetaminov in MDMA, pa tudi denar, elektronske naprave, dva kosa nelegalnega orožja s pripadajočim strelivom in ukradeno motorno kolo.

Za kaznivo dejanje prepovedane proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen zapora od 1 do 10 let, v kolikor je to storjeno v hudodelskih združbah, kot je v tem primeru, pa je kazen zapora od pet do 15 let, je še dodal.

