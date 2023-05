Učitelj leta 2023: Kdo bo slavil letos?

25.5.2023 | 08:40

Naziva učitelj leta se je lani razveselila Jasna Kvenderc (v sredini) s Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto, predlani, ko smo izbor pripravili prvič, pa je zmagala Saša Kralj, prav tako s ŠC Novo mesto. Kdo bo slavil letos?

Novo mesto - Šolsko leto se izteka in v nasprotju s preteklimi leti je tokrat potekalo brez testiranj in mask, v učilnicah, ne pa od doma. Za marsikoga veliko olajšanje, tudi za učitelje. A to ne pomeni, da izzivov ni bilo. Še več, prav številni primeri nasilja v šolah so letos še posebej izpostavili pomen komunikacije, zakonske regulative, preventive in kurative.

Premagovanje izzivov ni lahka stvar, saj tudi še tako sposobni in nadarjeni otroci in mladostniki prej ali slej naletijo na ovire, s katerimi se morajo spoprijeti. Da o tistih, ki imajo učne težave ali kakšne druge razvojne omejitve, ne govorimo. In tu imajo odločilno vlogo prav starši in učitelji oziroma pedagoški delavci na splošno. Prav zato, ker se zavedamo, kako pomembni so v našem okolju, bomo na Dolenjskem listu tudi letos, tretjič zapored, izpeljali akcijo Učitelj leta.

Predlani si je ta naziv po izboru naših bralcev prislužila profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto Saša Kralj, lani pa je zmagala Jasna Kvenderc, prav tako zaposlena na ŠC Novo mesto, in sicer kot profesorica matematike na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji.

Tretji izbor prinaša spremembe

V preteklih dveh letih smo od bralcev prejeli številna predlagana imena, odziv na akcijo je bil dober in prepričani smo, da bo tudi letos tako. Na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na kočevsko-ribniškem območju imamo namreč veliko odličnih pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah, ki si zaslužijo javno pohvalo.

Bo pa tretji zaporedni izbor Učitelj leta nekoliko drugačen. V prvem delu, ki poteka od 25. maja do 5. junija, zbiramo vaše predloge. Za učitelja ali učiteljico leta lahko glasujete prek spletnega obrazca ali z glasovnico v tiskani izdaji Dolenjskega lista. Prvi krog glasovanja bomo končali 5. junija, nato pa bomo 8. junija objavili imena petih finalistov, za katere bo mogoče glasovati do vključno 15. junija. Učitelja oz. učiteljico leta bomo v Dolenjskem listu razglasili predzadnji dan v tem šolskem letu, 22. junija.

S. G.