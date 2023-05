Ponoči potres pri Črnomlju

25.5.2023 | 07:00

Minulo noč ob 0.07 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Črnomlja, 78 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Krasinca, Boršta in Vranovičev.

Dimniški požar

Včeraj ob 11.51 sta v naselju Ponikve, občina Brežice, gasilca PGD Obrežje, po dimniškem požaru, ki so ga pogasili domačini, preventivno s termovizijsko kamero pregledala dimniško tuljavo in okolico dimnika. Nevarnosti za nadaljnji požar ni bilo več.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, izvod 2. PROTI OTOČCU;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC 1980, TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ, izvod 4. GORA DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje – Zagorica med 12:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Florjanski graben, nizkonapetostno omrežje – 1. vrsta Novšak med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – 8-BLOK E med 8:30 in 14:00 uro; na območju TP Stagnca, nizkonapetostno omrežje – Žibert-Mirt med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Male Malence med 7:45 in 9:30 uro; na območju TP Kostanjevica grajska med 10:00 in 12:30 uro in na območju TP Dol med 13:00 in 15:00 uro.

M. K.