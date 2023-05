FOTO: Prvi park, kjer si meščani lahko privoščijo piknik ob žaru

25.5.2023 | 14:00

Podžupan in župan za žarom v parku (Vse fotografije: Žiga Marin; Občina Kočevje)



Kočevje - V občini Kočevje nadaljujejo projekt prenove parkov. Do zdaj so po besedah župana Vladimirja Prebiliča obnovili že okoli 80 odstotkov parkovnih površin v mestu.Včeraj so uradno odprli prenovljeni park v Kajuhovem naselju, ki je z 10.000 kvadratnimi metri drugi največji v mestu.

V okviru obnove so uredili zelene površine, ki predstavljajo okoli tri četrtine parka, območje z glasbili, otroško igrišče in športno igrišče, vmes se prepletajo prostori za druženje. Zasadili so več deset dreves, več kot 100 grmovnic in postavili 32 klopi.

"Cilj je bil, da ta del mesta napolnimo z vsebino, ta pa so njeni prebivalci ter otroci, ki živijo v blokovskih naseljih Kajuhovo naselje in Turjaško naselje, ki je v neposredni bližini," je povedal župan.

Naložba je stala 270.000 evrov z davkom na dodano vrednost, v uporabo pa so jo predali včeraj popoldne, ko so v parku obiskovalcem postregli z dobrotami z žara. Gre namreč za prvo javno površino v občini, na kateri si lahko občani privoščijo piknik ob žaru, ki so jih postavili posebej za ta namen.

Posebnost parka je tudi vrtača, ki je bila urejena za zadrževanje vode ob večjih padavinah. Voda je namreč v preteklosti ob takšnih padavinah zalivala notranjost okoliških garaž.

Obnova parka je po županovih besedah del načrtne obnove vseh parkovnih površin v mestu. Leta 2020 so med drugim obnovili igrišče ob Kidričevi cesti, zdaj sledi obnova igrišča v Mahovniku. Tam so že lani asfaltirali del zemljišča za igranje nogometa oz. košarke, letos nameravajo zasaditi še drevesa in grmovnice ter urediti klopi in mize.

