Rimac in Mur investirala v brežiški startup Juicefast

25.5.2023 | 13:10

David Dravinec, Mate Rimac in Sandro Mur(Fotografije: F. K.; IMRK)

Brežice - Hrvaška podjetnika Mate Rimac in Sandro Mur sta investirala v slovensko-hrvaški startup Juicefast. Višine vložka ne razkrivajo, gre pa za novo investicijo vlagateljev v podjetje po lanski 750.000 evrov vredni injekciji hrvaškega sklada tveganega kapitala Feelsgood in podjetnika Mura.

Naložba Rimca in Mura bo Juicefastu omogočila nadaljnji razvoj inovativne tehnologije proizvodnje ter širitev na preostanek evropskega trga, so danes sporočili iz podjetja.

Juicefast, ki ponuja hladno stisnjene sokove in prehransko uravnotežene obroke, sta v začetku leta 2020 ustanovila brata David in Marko Dravinec, sedež ima v Brežicah. Od takrat uspešno raste na hrvaškem trgu in pridobiva vse več ljubiteljev zdravega življenjskega sloga in prehrane. V letošnjem letu se bo osredotočilo tudi na slovenski trg, na katerem že pospešeno razvija svoje poslovne aktivnosti, so napovedali.

"V zadnjih nekaj letih sem podprl in investiral v več domačih poslovnih podvigov v zgodnjih fazah, s ciljem krepitve domačega ekosistema startupov. Ko razmišljam, koga podpreti, so zame najpomembnejši ekipa, ki stoji za projektom, širjenje preko naših meja in potencial za vpliv na rast gospodarstva ter ustvarjanje delovnih mest," je povedal Rimac, uspešen proizvajalec športnih električnih avtomobilov.

Direktor in soustanovitelj podjetja Bellabeat Mur je dejal, da želi pomagati mladim startupom pri uresničevanju njihovih sanj. "Juicefast je blagovna znamka, katere izdelke sem najprej uporabljal sam, nato pa sem sčasoma spoznal, kakšen potencial se skriva v celotni zgodbi. Navajeni smo, da je tehnološki sektor področje, kjer se dogajajo največji preboji v startup industriji, vendar sem prepričan, da je zdrav življenjski slog in vse, kar predstavlja Juicefast, prihodnost," meni.

Juicefast ima na hrvaškem trgu več kot 50.000 strank in več kot 500 mesečnih naročnikov, nedavno je začel delovati tudi na slovenskem trgu. Podjetje ima trenutno 20 zaposlenih, načrtuje pa nove zaposlitve.

"Trenutni poudarek dajemo segmentu B2C, predvsem s prodajo prek spletne trgovine, v prihodnosti pa bomo več pozornosti namenili korporativnemu sektorju in drugim B2B kanalom. Vedno sem verjel v vizijo Juicefasta, vendar imeti podporo dveh mojstrov te igre, kot sta Sandro in Mate, mi daje še večjo motivacijo, da uresničim vse, kar imamo načrtovano," je dejal David Dravinec.

To je nov vložek v Juicefast, v katerega je lani jeseni hrvaški sklad tveganega kapitala z Feelsgood vložil 500.000 evrov, Mur pa 250.000 evrov. Največji posamični vlagatelj v Feelsgood je Evropski investicijski sklad, največji zasebni vlagatelj pa je s šestimi milijoni evrov Murovo podjetje Bellabeat.

M. K.