Odstranjevanje ograje ob meji - Za ene prepočasi, za druge prehitro

25.5.2023 | 14:30

Včasih je bila povzdignjena med zvezde, zdaj zavržena leži v travi. (Foto: M. L.)

Osilnica, Črnomelj, Metlika, Slovenska vas, Gregovce - Potem ko je notranje ministrstvo s podjetjem Minis sklenilo pogodbo za odstranitev panelne ograje na meji s Hrvaško in so jo začeli odstranjevati, sta si začetek del na našem območju v Osilnici ogledala notranji in obrambni minister, Boštjan Poklukar in Marjan Šarec.

Poklukar je pri tem dejal, da je bil že čas za odstranitev tudi panelne ograje, »saj v tem trenutku ne služi več tistemu, za kar je bila postavljena«. Kako sprejemajo odstranjevanje ograje prebivalci našega območja, kako doživljajo mejo po vstopu hrvaške v schengensko območje, ali so nad čem razočarani?

Ko bodo vse ograje padle, bo ob Kolpi veselica, napoveduje Toni Verderber – Ograjo bi imeli za spomin in za rabo – Med Savo in avtocesto priljubljena pot migrantov – Po pošto še vedno čez Hrvaško

M. Glavonjić, M. Luzar