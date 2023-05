FOTO: Likovna delavnica slikarjev paraplegikov in tetraplegikov

25.5.2023 | 18:30

Likovne delavnice se je udeležilo devet likovnikov paraplegikov in tetraplegikov. (Foto: M. Ž.)

Nad organizacijo je bdela vodja kulturne dejavnosti v Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ljubiteljska slikarka parapleginja Jožica Ameršek.

Koprčan Vojko Gašperut je mednarodno uveljavljeno ime med slikarji, ki slikajo z usti.

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je včeraj v svojih prostorih v Šmihelu pripravilo tradicionalno, štirinajsto likovno delavnico paraplegikov in tetraplegikov iz vse Slovenije. Udeležilo se je je devet likovnikov iz lokalnih društev paraplegikov, med njimi so bili tudi slikarji, ki so člani mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in sicer Dragica Sušanj iz Postojne, Željko Vertelj iz Kočevja in slikarsko najbolj izkušen Vojko Gašperut iz Kopra, ki slika že več kot 50 let.

Po besedah predsednika območnega društva paraplegikov Jožeta Okorna so takšne delavnice za invalide zelo dobrodošle in delujejo terapevtsko, saj poleg druženja, ki ga zelo potrebujejo, lahko razvijajo nekaj, kar jih veseli in v čemer so uspešni kljub svoji invalidnosti.

Tudi tokrat je udeležencem pri ustvarjanju v različnih tehnikah slikanja svetoval akademski slikar Rasso Causevig, nad organizacijo pa je bdela vodja kulturne dejavnosti v društvu ljubiteljska slikarka parapleginja Jožica Ameršek. Nastala dela so tudi razstavili.

Tekst in foto: M. Ž.

