Največji trampolinski park na prostem pri nas - Flypark Trampolin Dolenjc

25.5.2023 | 19:00

Novo mesto - Ob Hotelu Dolenjc so ta teden odprli Trampolinski park - Flypark Trampolin Dolenjc.

Največji trampolinski park na prostem v Sloveniji z več kot 680 kvadratnimi metri skakalnih površin pričakuje tudi veliko tujih gostov, saj je v neposredni bližini avtoceste, poleti pa se mimo pelje na tisoče turistov.

V parku so vedno prisotni animatorji, ki skrbijo za varnost in red. V njem bodo pripravljali praznovanja za rojstni dan, team buildinge, različna tekmovanja in zabave.

V kratkem bodo celoten park še zasenčili, postavili večerno osvetlitev in ozvočenje.

Park, ki sprejme do 100 otrok naenkrat, bo zaprt le ob deževnih dneh. V prihodnjih dneh pa obratuje med tednom od 15:00 do 20:00, ob vikendih pa od 9:00 do 20:00 ure.

M. K.

Galerija