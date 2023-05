V Krškem več vlaganj v občinsko obrobje

26.5.2023 | 08:40

Naložbe bodo zdaj usmerili v obrobje občine. Župan in ekipa občinske uprave zato te dni obiskujeta krajevne skupnosti in mestne četrti ter se pogovarjata z občani z vseh koncev občine. Tako so se med drugim pred kratkim sestali tudi s predstavniki Krajevne skupnosti Krško polje (na sliki). (Foto: MO Krško)

Krško - V Mestni občini Krško bodo v mandatu novega župana Janeza Kerina ob zadnja leta dokaj urejenem središču več vlaganj usmerili v obrobje občine. Za naložbe bodo po aprilskem rebalansu proračuna letos namenili skupaj 20,1 milijona evrov, oz. skoraj milijon evrov več kot lani, je občinsko vodstvo navedlo na včerajšnji novinarski konferenci.

V rebalans občinskega proračuna so vključili projekte načrta razvojnih programov med letoma 2023 in 2026. Na novo je občinsko vodstvo tudi uskladilo dinamiko in njihove vire financiranja, je župan Kerin povedal na novinarski konferenci ob skorajšnjem občinskem prazniku.

Kot je dodal, pa se bo fokus naložb od urejanja občinskega središča, v Krškem so namreč zadnja leta dobili mestno obvoznico in dodatni most prek Save, prenovili so mestno jedro, glavno mestno vpadnico pa še prenavljajo, premaknil v preostale kraje po občini.

Župan in ekipa občinske uprave zato te dni obiskujeta krajevne skupnosti in mestne četrti ter se pogovarjata z občani z vseh koncev občine, je pojasnil.

Mestni bazen, zdravstveni dom, ...

Med letošnjimi naložbami je navedel na nekaj manj kot 12 milijonov evrov ocenjeno gradnjo mestnega bazena. Tega sicer že projektirajo, gradbeno dovoljenje zanj pričakujejo do konca leta. Graditi naj bi začeli prihodnje leto, uporabi ga naj bi predali poleti 2026.

Med drugimi projekti je opozoril še na naložbo v Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, prizidek Zdravstvenega doma Krško, gradnjo večstanovanjske zgradbe Žlapovec, prenovo mansardnega dela Mencingerjeve hiše za potrebe kariernega centra, končanje energetske sanacije Doma XIV. divizije na Senovem in gradnje tamkajšnjega prizidka ter na delno prenovo leskovškega gasilskega doma.

Krška občina je letos začela tudi zbiranje dokumentacije za gradnjo proizvodnih prostorov podjetniškega inkubatorja. Za cestno infrastrukturo bodo skupaj z vzdrževanjem namenili približno osem milijonov evrov.

Priprave na drugi blok NEK

Sicer pa se v Krškem pripravljajo tudi na morebitno umestitev drugega bloka tamkajšnje jedrske elektrarne (Jek 2). Občinska operativna skupina z investitorjem sodeluje na področju sprejemanja državnega prostorskega načrta. Župan pa je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opozoril, da pričakujejo vključitev občinskega predstavnika v meddržavno komisijo za Nuklearno elektrarno Krško.

Občina pripravam na Jek 2 sledi tudi s pripravo strategij različnih področij ter z odkupi zemljišč in zgradb za ureditev dodatnih stanovanjskih zmogljivosti. Pogovarjajo se tudi z zasebnimi vlagatelji, ki želijo na v Mestni občini Krško graditi stanovanja in izvajati druge infrastrukturne dejavnosti, je še dejal Kerin.

Po podatkih direktorice krške občinske uprave Ajde Štrucelj naj bi letošnji občinski prihodki po aprilskem rebalansu dosegli 46,7 milijona evrov in odhodki 50,6 milijona evrov. Lanski prihodki so po zaključnem računu dosegli 43,7 milijona evrov in odhodki 44,8 milijona evrov. Za naložbe so lani odšteli 19,2 milijona evrov, je še navedla Štrucljeva.

STA; M. K.

