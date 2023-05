V programu mladi varuhi risov tudi šole iz Žužemberka, Kočevja in Sodražice

26.5.2023 | 08:00

Preizkus v risjem skoku na terenskem dnevu z OŠ Sodražica (Foto: LIFE Lynx)

Na Dnevu odprtih vrat na OŠ Žužemberk so bili učenci glavni predstavljalci risje stojnice.

Ilirska Bistrica - Na to, kaj se bo dogajalo s populacijo risa v prihodnosti, najbolj vplivajo odločitve ljudi, pri čemer je delo z mladimi bistvenega pomena, so na včerajšnji novinarski konferenci izpostavili predstavniki projekta Life Lynx. V okviru dogodka so predstavili program mladi varuhi risov, pri katerem sodeluje več slovenskih osnovnih šol.

Kot so sporočili predstavniki projekta Life Lynx, omenjeni program izvajajo vzporedno z doselitvami risov. Pri reševanju dinarsko - JV alpske populacije risa je doseljevanje karpatskih risov bistvenega pomena, a samo po sebi ne zadostuje. "Za ohranitev risov je pomembno delo z ljudmi, saj smo mi tisti, ki odločamo o tem, kaj se bo zgodilo s populacijo risov. Pri tem je pomemben tudi odnos generacij tistih, ki bodo spremljali potomce doseljenih risov v prihodnjih desetletjih," so izpostavili.

Namen programa mladi varuhi risov je, da učencem z območij prisotnosti te vrste približajo risa preko različnih aktivnosti. "Na tak način jim lahko predamo tako znanje o njihovem skritem sosedu kot tudi doživetje, ki bo z njimi ostalo še dlje časa. S tem pripomoremo tudi k dolgoročnemu ohranjanju risa pri nas, saj to ni samo vprašanje narave, temveč predvsem vprašanje družbe," je na dogodku, ki je potekal na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici, izpostavila Manca Velkavrh iz ljubljanske biotehniške fakultete in sodelujoča pri projektu Life Lynx.

Da otroci slabo poznajo naravo in živali, ne samo risa in živali, ki so povezane z njim, pa je poudarila pedagoginja z že omenjene osnovne šole Suzi Avsec. "Vidim, da so skozi aktivnosti učenci na sploh spoznali življenje risa in delo raziskovalcev - torej kako se spremlja neko žival in kako lahko naravi vrnemo, kar smo ji vzeli," je dodala.

V programu poleg Osnovne šole Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice sodelujejo tudi Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Osnovna šola Žužemberk, Osnovna šola Sodražica ter Gimnazija in srednja šola Kočevje.

Šola, ki se pridruži programu, mora z vsaj enim razredom učencev izvesti delavnico o risu, terenski dan in dan odprtih vrat, v okviru katerega tematiko predstavijo tudi svojim staršem, so še navedli predstavniki projekta Life Lynx. Na šolah pa se lahko odločijo tudi za dodatne aktivnosti. Med drugim so šole sodelovale tudi pri poimenovanju risov Bora, Trisa in Bliska.

STA; M. K.