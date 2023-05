Ogrožen Tercijalski most

26.5.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj ob 15.39 so v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranili naplavine, ki so po poplavah ogrožale lesen Tercijalski most na reki Krki.

Takšnih težav ob omenjenem mostu kmalu ne bo več, saj ga bodo, kot smo poročali, podrli.

Gorel smetnjak

Ob 20.45 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorel komunalni zabojnik za mešane odpadke. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so požar pogasili in pregledali okolico.

Prometna nesreča

Včeraj ob 5.54 sta v naselju Sajevec, občina Ribnica trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč reševalcem NMP. Poškodovano osebo so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 3. BELOKRANJSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA, izvod 3. PROTI OBČINAM.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu Učakovci Alkalex.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje - Bukovina elkaleks, Veliki Cirnik, Smer Mokrice Cirnik in Bizjak-smer Velika Dolina predvidoma med 8. in 14. uro, na območju TP Jesenice na Dolenjskem, nizkonapetostno omrežje - Frigl preko ceste med 9. in 11. uro; na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Bracanovič levo med 8.30 in 10. uro, na območju TP Poštena vas, nizkonapetostno omrežje - Poštena vas pa med 12. in 13. uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Brezovska gora, nizkonapetostno omrežje - Drenovec med 8. in 12. uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Konjsko vas, nizkonapetostno omrežje - Blatnik med 8. in 14. uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) pa na območju TP Pavla vas, nizkonapetostno omrežje - Malkovec med 8. in 11. uro.

M. K.