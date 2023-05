Sredi Metlike krepko pijan tovornjakar

26.5.2023 | 11:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PP Metlika so sinoči nekaj po 22. uri med kontrolo prometa v Metliki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da ima 49-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Kršitelju so preprečili nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Oplenil hišo

V kraju Migolska Gora na območju PP Trebnje je med 23. 5. in 25. 5. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel visokotlačni čistilec, kosilnico, prenosni zvočnik in več steklenic z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov.

Na Obrežju pri prevozu migrantov ujeli Gruzijca in Hrvata

Policisti so včeraj na območju Obrežja ujeli tujca, ki sta v avtomobilih prevažala migrante. Odvzeli so jima prostost, zaplenili vozila, s kazensko ovadbo ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Nekaj po 14. uri so policisti ustavili 39-letnega Gruzijca. Ugotovili so, da v osebnem avtomobilu nemških registrskih oznak prevaža pet Rusov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo.

Hrvata pa so ustavili okoli 21. ure. V avtomobilu je prevažal tri državljane Kosova, ki so pred tem prav tako nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Slovenska vas) izsledili in prijeli 48 državljanov Pakistana, 27 državljanov Maroka, 15 državljanov Bangladeša, deset državljanov Rusije, sedem državljanov Afganistana, po pet državljanov Nepala, Alžirije, Sirije, Indije in Somalije, tri državljane Mongolije, dva državljana Kameruna, dva državljana Kitajske in državljana Sierra Leone.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in v Metliki pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

