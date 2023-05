Zvezda oriona za Belega bojevnika, butnskala za Roberta Petana

26.5.2023 | 09:30

Metličanka Maja Weiss z ekipo Belega bojevnika ob prejemu oriona (Vse fotografije: Boštjan Pucelj)

Ekipa filma Beli bojevnik v črni obleki, montažer je Novomeščan Jurij Moškon (skrajno desno).

Ljubljana - Kolektivna organizacija Aipa je tretjič zapored nagradila domača avdiovizualna (AV) dela. S sedmimi zvezdami oriona je izpostavila dela, ki so bila lani najbolj gledana v kabelskem predvajanju, izmed teh pa je strokovna žirija izbrala še tri igralske dosežke. Prvo nagrado za največjo gledanost je dobila nadaljevanka Ja, Chef! v produkciji Pro Plus.

Humoristična serija Ja, Chef!, ki je prejela prvo od sedmih zvezd oriona, je lani v najbolj gledani epizodi zabeležila 272.692 gledalcev. Drugo nagrado je z nekaj več kot 256.000 gledalci prve epizode prejela nadaljevanka Leninov park v produkciji RTV Slovenija, tretjo pa Dolina rož v isti produkciji. Njen prvi del si je ogledalo dobrih 243.000 gledalcev.

Druge štiri nagrade so dobile nadaljevanke V imenu ljudstva 2, Sekirca v med, Beli bojevnik v črni obleki (138.362 gledalcev) in Trigrad. Prva in zadnja sta nastali v produkciji RTV Slovenija, ostali dve pa v produkciji Pro Plus oziroma Bele filma.

Beli bojevnik v črni obleki je oriona prejel kot edini dokumentarec in neodvisna produkcija. Govori o vlogi in vplivu Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, na osamosvojitev Slovenije in je delo režiserke Maje Weiss, ki je scenarij za film spisala z Ivanom Krambergerjem mlajšim – ta je obenem glavni lik filma o svojem očetu.

Nagrajeni dokumentarec je nastajal več kot 10 let, leta 2014 je bil dvakrat zavrnjen na Slovenskem filmskem centru, naposled pa je dobil podporo na Javnem razpisu za sofinanciranje realizacije na področju slovenskega filma v počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije. Film je nastajal skupaj v sodelovanju z Ivanom Krambergerjem mlajšim vse od leta 2011, ko ga je režiserka Maja Weiss prvič kontaktirala in mu predstavila osnovno idejo filma, kjer prav on postane glavni lik in raziskovalec filma o lastnem očetu in fenomenu Ivana Krambergerja. Del materiala je režiserka sama posnela s svojo kamero, v filmu so prav tako uporabljeni posnetki govora Ivana Krambergerja iz leta 1992 iz Tromostovja, ki jih je tedaj posnel Peter Braatz.

Beli bojevnik v črni obleki je po dolgih letih ponovno skupno delo sester Weiss, ki med drugim ustvarjata v okviru Bela film. Tam si prizadevata predvsem za produkcijo filmov z relevantnimi zgodbami, ki se zaradi svoje vsebine in prepoznavnega avtorskega sloga dotaknejo ljudi.

Premierno so film predvajali decembra 2021 v Cankarjevem domu, ko sta bili obe projekciji razprodani, a Weissovi obžalujeta, da večjega interesa za distribucijo v kino dvoranah ni bilo: »V Ljubljani razen ene projekcije v avantgardni Cirkulaciji 2 v podhodu Ajdovščina ni bilo dokumentarca možno predvajati nikjer,« se spominja režiserka Maja Weiss. V slovenski distribuciji si je tako film v kino dvoranah ogledalo 1200 gledalcev, projekcijam pa je sledilo približno 15 pogovorov s scenaristoma.

Ekipi zato toliko več pomeni danes prejeta nagrada orion – še posebej zato, ker je njihovo delo edini dokumentarec med nagrajenci ter obenem edini nagrajeni film, ki je nastal v neodvisni produkciji. »Želimo si, da bo sedaj po prejetju nagrade Belega bojevnika mogoče gledati v celoti – torej vseh 90 minut,« pravi Maja Weiss in pove, da filma na nacionalni televiziji ni možno predvajati v najbolj gledanih terminih v celoti, zato je na voljo zgolj v krajši, 50-minutni različici. »Upam, da bo to sedaj ob prejeti nagradi orion vendarle mogoče,« se nadeja Weissova in dodaja: »Slednje je nuja, saj film ni zgolj portret obeh Ivanov, je refleksija ob 30-obletnici osamosvojitve Slovenije, ki zareže v tkivo naroda!«

Proti predsodkom, da domača dela niso gledana in gledljiva

Kot je povedal režiser Metod Pevec kot eden od pobudnikov nagrade, se s sedmimi zvezdami oriona borijo proti predsodkom, da slovenska AV dela niso gledana in gledljiva. Ker statistika kaže drugače in so celo bolj gledana kot informativni programi, je izrazil upanje, da bo to razumela tudi politika pri nadaljnjem spreminjanju avtorske zakonodaje. Ta bi namreč po njegovem mnenju lahko bila bolj fleksibilna glede spodbujanja kreativnosti, podobno kot to velja v nekaterih evropskih državah.

V zavodu Aipa, ki zbira in deli nadomestila z naslova avtorskih pravic, so se po besedah direktorja Gregorja Štibernika odločili za merljivo nagrado, ki kaže, katera dela so najbolj opažena pri gledalcih. Kot je ocenil, je 270.000 gledalcev dober podatek glede na tuja AV dela in kaže na to, da so domača AV dela izjemno priljubljena.

Iz prepričanja, da obstaja še veliko kakovostne filmske in AV produkcije, ki ne beležijo takšne gledanosti, so ob zvezdah oriona podelili še nagrade po izboru žirije. Kolumnist Leon Magdalenc, publicistka Jedrt Jež Furlan, likovna umetnica Zora Stančič in arhitekt Boštjan Vuga so med omenjenimi sedmimi nadaljevankami podelili tri enakovredne nagrade za igralske dosežke. T.i. najsvetlejše zvezde oriona so prejeli Jurij Zrnec in Katarina Čas za vlogi v seriji Ja, Chef! ter Saša Tabakovič za vlogo v Dolini rož.

Brežičan Robert Pertan

Poleg tega je žirija podelila še tri enakovredne nagrade butnskala, poimenovane po radijski igri Emila Filipčiča in Marka Derganca ter filma Francija Slaka, in sicer za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost. Ta dela niso nujno rekordno gledana, a po mnenju žirantov predstavljajo avtorske presežke in vpliv na slovensko AV pokrajino. Nagrade so dobili Andrina Mračnikar za dokumentarec Izginjanje, Robert Petan za videospot Rad Te Volim - RTV Song, ki je nastal v času referendumske kampanje za RTV Slovenija, ter avtorji Žigan Krajnčan, Kristijan Krajnčan in Lev Predan Kowarski za glasbeni videospot Žar ljubezni.

Tudi predsednik žirije Magdalenc je omenil, da so avtorska dela v zadnjih treh letih prevladala nad osrednjim informativnim programom, žirija pa je po njegovih besedah imela tako lahko kot težko delo. Lahko zato, ker so v prvem primeru izbirali med najbolj gledanimi deli, in težko zato, ker so v primeru butnskal imeli odprte roke v siceršnjem zelo širokem naboru del iz lanskega leta.

Kot letošnjo novost so podelili še nagrado za študijsko AV delo, poimenovano po režiserju Žarku Lužniku (1953-1988). Z njo želi Aipa podpreti mlade in neuveljavljene ustvarjalce na prehodu iz študijskega v poklicno okolje. Žirija v sestavi animatorke in režiserke Špele Čadež, direktorja fotografije Rada Likona ter Pevca je izbrala študenta Lea Černica za animirani film Pentola.

STA; M. K.