Zmaga na S-Factorju Črnomaljcem, projekt prepoznavajo tudi v Evropi

26.5.2023 | 11:30

Zmagovalci OŠ Milke Šobar Nataše

Del strokovne žirije

Igraj se z mano

Igraj se z mano

Podporniki akcije

Skupinska na koncu

Semič - Z včerajšnjo sklepno slovesnostjo v Kulturnem centru Semič in vzporednim festivalom Igraj se z mano se je zaključil 5. mednarodni S-FACTOR, ki podpira inkluzijo otrok s posebnimi potrebami skozi ustvarjanje video posnetkov, glasbo, petje in ples.



»Ne glede na to, kako se je odločila strokovna žirija, zmagovalci ste vsi!« je bilo večkrat slišati še pred razglasitvijo rezultatov, ko so se otroci in njihovi mentorji zabavali na številnih ustvarjalnih delavnicahv okviru prireditve Igraj se z mano. In dejansko je temu tako. Festival S-Factor, ki ga je letos že petič organizirala Osnovna šola Milke Šobar - Nataše, je znova potrdil, da je še kako pomemben in se je z vsem, kar prinaša, dodobra usidral v srca mnogih širom Slovenije in tujine.

Globoko sporočilo festivala še povečuje njegov pomen

»Izredno me veseli, da smo se zbrali v tako lepem številu, da skupaj zaokrožimo zgodbo prijateljstva, ki jo piše letošnji S-Factor. Te vrednote, ki jih nosi projekt, želimo še naprej razvijati in krepiti pri naših učencih. Prijateljstvo, strpnost in sočutnost so nekaj, kar nas oblikuje v ljudi in kar svet potrebuje, « je med drugim v nagovoru zbranim na sklepni prireditvi v Kulturnem centru Semič dejala v.d. ravnatelja Klavdija Žalec Štrekelj. Hkrati je izpostavila, da si prav vsi, ki so ustvarjali, zaslužijo pohvalo, ker nas »prav vsak video pripvoeduje svojo zgodbo in nas uči pomembnih življenjskih lekcij. Ne pozabimo, to so številke, s katerimi ne moremo meriti širine sposobnosti naših otrok in mladostnikov. Vse navzoče želim spodbuditi, da negujemo svoja prijateljstva, jih cenimo in z dobrimi nameni soustvarjamoprostor, v katerem se vsi počutimo sprejete.«

Vse večja prepoznavnost tudi izven meja Slovenije

»Začetki so bili negotovi, smamežljivi, polni težav, a kot vidimo danes, je slovenski S-Factor prerasel angleško idejo in je v samo nekaj letih postal resen festival , ki ima glavo, telo in rep. To je festival zgodb prijateljstva in povezovanja, kar dokazujejo tudi teme festivala: voda, sonce, mavrica, prijateljstvo,« je med drugim dejal Matjaž Barič, nekdanji dolgoletni ravnatelj OŠ Milke Šobar – Nataše, zdaj pa v.d. generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Vse večja mednarodna udeležba, več kot 14.000 oddanih glasov preko spleta in več kot 150.000 ogledov na Youtube po njegovih besedah potrjujejo, da je S-Factor pomemben mednarodni projekt, ki ga ni zaustavila niti korona epidemija. »Veseli pa me tudi, da je S-Factor tesno povezan z največjim inkluzivnim festivalom Igraj se z mano, ki spodbuja sprejemanje, vključevanje in enakopravno vključevanje oseb s posebnimi potrebami preko številnih kulturnih, umetniških in športnih dogodkov in je namenjen vsem ljudem, ki se radi družijo, veselijo in igrajo. Zavedati se namreč moramo, da še vedno živimo v svetu, kjer sta strah in stigma oseb s posebnimi potrebami še vedno prisotna. Zato sta dogodka S-Factor in festival Igraj se z z mano zelo pomembna, saj želita pokazati, da si tudi osebe s posebnimi potrebami želijo biti sprejeti, imeti prijatelje, se igrati, ustvarjati in se imeti lepo. Vsak od nas je drugačen, a to nas bogati,« je še dejal Barič.

Spodbudne besede je organizatorjem in udeležencem namenil tudi evropski poslanec Klemen Grošelj. »Tisto, kar me je še posebej ganilo, je to, kako se lahko skozi kreativnost in skozi sporočilnost teh videov čutita tista prava ljubezen in prijateljstvo, dve stvari, ki v teh časih pogosto pozabljamo.«

Pohvale tudi s strani strokovne žirije

Strokovna komisija, v kateri je tudi znana slovenska režiserka in scenaristka Maja Weiss, vsekakor ni imela lahkega dela. “Zelo sem vesela, da sem lahko kot članica žirije spet sodelovala. Filmi so krasni, nagovarjajo mlade pa tudi odrasle, in kličejo k temu, da smo en svet, ki si mora med sabo prisluhniti, pa čeprav v drugačnosti. Ob ogledih letošnjih čudovitih filmov z močnimi sporočili lahko vsem ustvarjalcem pred kamero in za njo le čestitam za njihovo odlično opravljeno delo. S- Factorju pa čestitam za pomembno poslanstvo in odličen festival, ki iz leta v leto raste, postaja vedno bolj evropski,” je izpostavila Weissova, ki je že od samega začetka del tega festivala kot žirant, letos pa je bila aktivna tudi kot pedagoginja, s predavateljem Urošem Raztresnom in kot predavateljica Ekonomske šole Novo mesto, višje strokovne šole smer medijska produkcija, ki je partner projekta S-Factor 2023. Prav ekipa mladih fotografov in snemalcev je poskrbela tudi za prenos prireditve preko spleta, celo dopoldne so se v živo javljali tudi s prizorišča ustvarjalnih in športnih delavnic festivala Igraj se z mano.

Oba festivala so med drugim podprli tudi Zdravstveni dom Črnomelj in Center za krepitev zdravja, policisti Policijske postaje Črnomelj, Občina Črnomelj, Občina Semič, vplivnica Teja Jugovic - Cool Mamacita in njen partner Jani – Cool Fotr, in mnogi drugi.

Kdo je prejel priznanja in kako se je razpletlo glasovanje za naj video?

Na sklepni prireditvi, kjer so nastopili mladi folkloristi in pevci, so med 23-imi video posnetki, ki so jih posneli otroci s posebnimi potrebami na različnih šolah in organizacijah iz vse Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Srbije, najprej razglasili 3 finaliste, nato pa napetost stopnjevali vse do konca.

Preden so razglasili najboljše, so podelili še posebna priznanja/nagrade:

- Nagrado za najbolj glasbeno izpovedni video je prejela OŠ Stanka Vraza, Ormož (SLO).

- Nagrado za najbolj povezovalni video je prejela OŠ Ljubo Šercer, Kočevje (SLO)

- Nagrado za najbolj sporočilni video je prejel Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales iz Mostarja (BIH).

- Nagrad po izboru spletnega občinstva je prejela Osnovna škola Dušana Dugalića, Beograd (SRB).

V absolutni konkurenci (preplet glasov strokovne žirije, spleta, sodelujočih šol) je zmagala OŠ Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja. Drugo mesto je osvojil Center Janeza Levca Ljubljana, OE Levstikov trg, tretje mesto pa CIRIUS Vipava.

Vsi videi so na voljo na spletni strani: https://sfactor.splet.arnes.si

S. G.

Foto: OŠ MŠN Črnomelj

Galerija