Med vikendom popolna zapora odseka Topliške ceste

26.5.2023 | 14:15

Odsek ob avtobusni postaji je že končan. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Med vikendom bo gradbeni izvajalec CGP zaključil zadnjo fazo celovite rekonstrukcije Topliške ceste na odseku med križiščem pri glavni avtobusni postaji in prehodom za pešce nad križiščem z Ulico Slavka Gruma. Za izvedbo asfaltiranja in ostalih zaključnih del bo zato na tem odseku državne ceste v soboto in nedeljo, 27. in 28. maja, vzpostavljena popolna zapora, po zaključku del pa bo promet sproščen. Obvoz bo v času zapore urejen na relaciji Šmihelski most–Prečna–Straža–Srebrniče–Topliška cesta in obratno, so sporočili z rotovža.



V času popolne zapore bodo opravili fino asfaltiranje, urejeno bo tudi odvodnjavanje cestišča. Po izvedbi del bo ves promet na Topliški cesti dokončno sproščen.

Naložbo v vrednosti 1,2 milijona evrov, ki obsega še rekonstrukcijo ceste do križišča pri Šmihelskem mostu, izgradnjo kolesarske steze in pločnika, pripravo komunalnih vodov in ureditev javne razsvetljave, v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev pa je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

M. K.