Na poti k reorganizaciji občinske uprave; novi častni občan bo Jože Okoren

26.5.2023 | 13:20

Foto: Lapego

Trebnje - Na zadnji seji je Občinski svet Občine Trebnje med drugim sprejel predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave.

Do zadnje seje veljavni odlok je bil sprejet 23. maja 2012 in je postal delno zastarel in pomanjkljiv in zato potreben prenove. Novi odlok je podlaga za reorganizacijo občinske uprave. »Z novim odlokom želimo z drugačno organiziranostjo doseči boljšo učinkovitost in optimalno delovanje izvajanja nalog iz pristojnosti občine. Sedanji oddelek za okolje in prostor se bo tako preoblikoval v oddelek za razvojne projekte in investicije ter v oddelek za urejanje prostora,« je pojasnila županja Občine Trebnje Mateja Povhe.

Občinski svet je, kot sporočajo iz Trebnjega, razpravljal tudi o ceni storitve Pomoč družini na domu, ki se sicer za občino povečuje, za končnega uporabnika pa zaradi ohranjene subvencije občine v višini 70,11 % in zaradi subvencije iz državnega proračuna znižuje – ob delavnikih in sobotah na 3,73 evra na uro, ob nedeljah na 6,18 evra na uro in ob praznikih in dela prostih dneh na 6,99 evra na uro.

Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim obravnaval predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nujna investicijska vzdrževalna dela v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje v letošnjem letu in za celovito prenovo glavnega nogometnega igrišča na Cvibljah z umetno travo ter se seznanil s potrjeno investicijsko dokumentacijo za drugo fazo ureditve parka likovnih samorastnikov. Občinski svet je še soglašal s sofinanciranjem Kolesarske dirke po Sloveniji 2023 v višini 7.930 evrov ter podal soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev osnovnih šol Trebnje in Veliki Gaber ter ravnateljice Vrtca Mavrica Trebnje za leto 2022.

Svetniki so potrdili tudi predloge za podelitev priznanj Občine Trebnje v letošnjem letu – novi častni občan bo paraolimpijec in dolgoletni predsednik Zveze društev paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren. Občinska priznanja bodo podelili na svečani seji občinskega sveta v četrtek, 22. junija.

M. K.

Zvočni zapisi Mateja Povhe o reorganizaciji občinske uprave Mateja Povhe o reorganizaciji občinske uprave