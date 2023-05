Klub županj tokrat v Metliki; v Bistri buči so se vrnile v šolske klopi

26.5.2023 | 18:40

Županje so med drugim obiskale OŠ Bistra buča

Metlika - V Metliki so včeraj pripravili drugo srečanje kluba županj Skupnosti občin Slovenije v tekočem županskem mandatu. Udeležilo se ga je 13 od skupaj 30 županj. Strokovni del srečanja so posvetile zagotavljanju zdravja na delovnem mestu. Po predavanju in razpravi so si ogledale tudi prikaz vaj za izboljšanje razmer v delovnem okolju.

Na delovnem kosilu so med drugim razpravljale o razvitosti občin ter izzivih s področij gospodarstva, infrastrukture, kmetijstva in drugih področij, so zapisali v sporočilu za javnost metliške občine. Oblikovale so tudi predloge za prenos dobrih praks in nadaljnjega sodelovanja med občinami.

V Skupnosti občin Slovenije so ob višanju števila žensk na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki leta 2014 ustanovili klub županj. V njegovem okviru izmenjujejo izkušnje, delijo izzive in nasvete, se medsebojno podpirajo in rešujejo marsikatero strokovno dilemo, so pojasnili v skupnosti občin.

V Beli krajini

Županje so včeraj obiskale Hišo dobrot Bele krajine, kjer je na enem mestu zbrana in predstavljena ponudba belokranjskih dobrot in izdelkov. Gre za zelo uspešen primer dobre prakse povezovanja kmetijskega in turističnega sektorja. V nadaljevanju so obiskale še Hišo vina Pečarič v Čurilih, kjer sta jima z izbranimi besedami in pesmijo svojo kulinarično vinsko zgodbo predstavila Martin in Polona Pečarič. V Šoli Bistra buča na Radovici so se vrnile v šolske klopi in navdušene doživele pouk iz 60. let prejšnjega stoletja. Na humorističen, zabaven in hkrati poučen način so spoznale Belo krajino, njeno zgodovino, kulturo, znane Belokranjce, belokranjsko nošo, glasbila in kulinarične značilnosti, sporočajo iz Metlike. Obisk so zaključile z delovnim kosilom v družinskem gostišču Kapušin.

M. K.

Foto: Občina Metlika

Galerija