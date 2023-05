Poklukar z Macedonijem o varnostnih razmerah v Novem mestu in romskih vprašanjih

26.5.2023 | 19:30

Sestanek vodstva ministrstva in policije z županom Mestne občine Novo mesto (Fotografije: Ministrstvo za notranje zadeve)

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, vodja kabineta ministra Nataša Hvala Ivančič (z leve) na sestanku z županom Občine Kočevje Vladmirjem Prebiličem

Novo mesto - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes srečal z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem, ki že dlje časa opozarja predvsem na nerešena vprašanja, povezana z Romi. Ob tem je minister kot težavo izpostavil še vedno neurejene, sistemske rešitve s področja šolstva, urbanizma, sociale in zaposlovanja.

Poklukar je na srečanju povedal, da ministrstvo in policija že vrsto let aktivno delujeta pri reševanju vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo. V luči tega je vlada 18. maja za vodjo delovne skupine za obravnavo romske problematike imenovala državno sekretarko Helgo Dobrin, člani delovne skupine pa so tudi Macedoni ter župani občin Kočevje, Črnomelj in Ribnica.

Na ministrstvo se po besedah Poklukarja zavedajo, da je novomeška občina ena izmed najbolj varnostno obremenjenih občin jugovzhodne Slovenije. Zato policija, zlasti Policijska postaja Novo mesto, v skladu z vsakoletnim načrtom kontinuirano opravlja številne naloge na območjih z večetničnimi skupnostmi. Med njimi so tudi ukrepi, s katerimi je mogoče v določeni meri preprečevati in sankcionirati odklonska ravnanja, ki pri okoliških prebivalcih vzbujajo občutek ogroženosti, njegove besede povzema sporočilo ministrstva.

Uspešnosti in učinkovitosti dela pa po oceni ministra ni mogoče iskati samo v ukrepih policije. Treba je namreč upoštevati tudi druge, še vedno neurejene, sistemske rešitve s področja šolstva, urbanizma, sociale in zaposlovanja, je dejal.

Včeraj s Prebiličem

Predvsem o varnostni situaciji v kočevski občini se je minister Poklukar že včeraj pogovarjal tudi s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem.

Kot je povedal minister, so varnostne razmere v občini ugodne. Na področju javnega reda in miru se je situacija po njegovih besedah celo bistveno izboljšala. V letu 2022 je bilo namreč število tovrstnih kršitev najnižje glede na prejšnja leta. ''Zavedamo se nekaterih varnostno obremenjenih območij, ki pa posebej ne izstopajo glede na prijavljena in zaznana kazniva dejanja. Zavedamo pa se, da kriminaliteta in kršitve s področja javne varnosti pri ljudeh vplivajo na občutek varnosti. Zato na varnostno obremenjenih območjih tako večje število policistov pogosto (praktično vsako dnevno) usmerjeno opravlja operativne naloge. Prav tako je Policija sprejela nekatere ukrepe, kot sta na primer Akcijski načrt za vzdrževanje javnega reda in miru na območjih z večetnično skupnostjo ter zaposlitev romskega policista, zelo dobro pa je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo v okviru varnostnih sosvetov in v občinski Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti,'' so zapisali na ministrstvu.

STA; M. K.