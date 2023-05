FOTO: 2. festival cvička - v povorki preko tisoč vinogradnikov slavilo dolenjskega posebneža

27.5.2023 | 08:00

Društvo vinogradnikov Janeza Trdine Brusnice - Gabrje je s seboj seveda imela "m'skontarje".

Vinogradniško turistično društvo Čatež pod Zaplazom je prišlo s kandidatko za cvičkovo princeso.

Povorke niso zamudili dolenjski župani, ki so v senčki uživali ob kozarčku cvička in prijetno klepetali.

V zapravljivčku se je v povorki peljala kmetijska ministrica Irena Šinko z Miranom Jurakom, predsednikom ZVD Dolenjske.

Novi kralj cvička Marjan Jelenič (tretji z desne) se je še pred povorko veselil v hramčku s svojimi prijatelji.

Škocjančani so ponosni na novega ambasadorja cvička Francija Smrekarja (spredaj v sredini).

Novo mesto - Dolenjska prestolnica je bila sinoči živahna kot že leto dni ne. Na Glavnem trgu je namreč znova potekal Festival cvička, že drugi po vrsti, in ob hramčkih vinogradniških društev ter pod prireditvenim šotorom se je trlo vinogradnikov ter ostalih obiskovalcev, ljubiteljev cvička in druge dobre vinske kapljice od blizu in daleč.

Na tradicionalnem 51. tednu cvička je bila gotovo največja paša za oči povorka 32 vinogradniških društev dolenjske zveze vinogradnikov.

Preko tisoč vinogradnikov se je podalo drug za drugim preko Kandijskega mostu v mesto – najprej konjeniki z zastavami, nato praporščaki vinogradniških društev, novomeške mažorete, nato pa vinogradniki v najrazličnejših enotnih društvenih opravah, večina s harmonikarji in kitarami, s pletenkami v rokah, gospodinje s kakimi štrukeljčki …, pa vmes godbeniki iz Novega mesta, Šentjerneja in Kostanjevice idr. Veliko je bilo mladih udeležencev povorke, kar še posebej veseli.

Bilo je veselo in prijetno, slišati je bilo besede: »To je podoba prave Slovenije!« Vinogradniki znajo poprijeti za delo, kot je treba, in se poveseliti, ko je za to priložnost. In cvičkarija to nedvomno je!

Na Glavnem trgu je sledila uradna otvoritev 51. tedna cvička in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je zadovoljen, da jubilejni Teden cvička poteka spet v dolenjski prestolnici in da je postal iz leta v leto bolj množičen in prepoznavni praznik dolenjskih vinogradnikov.

Ene največjih prireditev na Dolenjskem se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Irena Šinko, ki se je v povorki popeljala z zapravljivčkom, pa predsednik Vinisa Alojz Slavko Toplišek, pa predsednik Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, itd.

Sinoči so okronali tudi novega kralja cvička Marjana Jeleniča in razglasili novega ambasadorja cvička Francija Smrekarja, več o tem pa v posebnem prispevku.

Včeraj popoldne je tradicionalno na gradu Grm potekal Pop-Up Wine Festival, danes pa se tridnevni Festival cvička 2023 s pestrim spremljevalnim programom nadaljuje s študentsko cvičkarijo in jutri še s pestrim programom z golažijado, zvečer pa bodo okronali tudi novo cvičkovo princeso. Gotovo se bo za vsakogar našlo kaj zanimivega.

Zavod Novo mesto v sodelovanju s partnerji Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, Društvom novomeških študentov in priznanim someljejem Gregorjem Krenom torej ustvarja zanimivo zgodbo Festivala cvička. In letos jim gre k sreči na roke tudi lepo, sončno vreme.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija