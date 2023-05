FOTO: Marjan Jelenič okronan za kralja cvička, ambasador cvička Franci Smrekar

27.5.2023 | 11:30

Marjan Jelenič je okronan za kralja cvička 2023!

Marjan Jelenič bo s ponosom nosil krono.

Janez Colnar je moral odložiti krono.

Novi kralj cvička je prejemal čestitke

Nastop Dejana Vunjaka

Novo mesto - Sinoči so mnogi komaj čakali na osrednji dogodek letošnje cvičkarije v Novem mestu, na kronanje novega kralja cvička. To je postal Marjan Jelenič iz Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki in ta naziv so v društvu dobili že šestič, zato je bilo veselje še toliko večje.

Najprej je krono moral odložiti dosedanji kralj cvička Janez Colnar ml. iz Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki je povedal, da je s ponosom nosil krono in promoviral tega dolenjskega posebneža, nato pa sta krono v družbi mnogih dosedanjih kraljev cvička Jeleniču na glavo položila predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in novomeški župan Gregor Macedoni.

Jeleničev cviček se je finalni izbor uvrstil med 202 vzorci cvička na letošnjem ocenjevanju in je v finalu s šestimi najboljšimi cvički opravil s konkurenco ter prišel čisto na vrh z oceno 16,37 točke.

Jelenič: "Krona mi je v veliko čast"

Marjan Jelenič je znani vinogradnik iz Globočic nad Kostanjevico na Krki in sodi med večje pridelovalce. Pripada že osmemu rodu Jeleničev, ki se ukvarjajo z vinogradništvom. Zasajenih imajo 70 tisoč trt na 13 hektarjih. Cviček predstavlja glavnino njihovega pridelka v kleti.

Novi kralj cvička 2023 Marjan Jelenič pove, da mu je ta naziv v veliko čast, zahvalil se je vsem, ki ga podpirajo, od staršev do družine in kolegom vinogradnikom. »Že kakih trideset let se trudim med trtami in v kleti, živim s tem. Krono vsemu temu mojemu delu je prinesla krona kralja cvička. V letu, ki prihaja, se bom potrudil in z veseljem promoviral cviček v Sloveniji in tudi izven naših meja. Več je namreč treba narediti tudi na drugih trgih in ostale pripraviti, da bodo tako radi pili cviček kot Dolenjci,« je dejal Jelenič in vsem vinogradnikom letos želel čim boljši letnik.

Franci Smrekar: "Vse moje življenje je tesno povezano s cvičkom"

Novi ambasador cvička je postal Franci Smrekar iz DV Škocjan.

Smrekarjeva družina se je veselila uspeha svojega očeta, dedka, moža ...

Nekateri so se veselili na degustaciji najboljših vin.

Sinoči pa je bil na 2. festivalu cvička razglašen tudi 28. ambasador cvička, ki je postal Franci Smrekar iz Stare Bučke, dolgoletni član Društva vinogradnikov Škocjan, eden najuspešnejših dolenjskih pridelovalcev in promotorjev cvička.

Ta naziv pripada vinogradnikom, ki so s svojo osebnostjo, predanostjo, strokovnostjo in vestnostjo prispevali k enotni podobi cvička, kot ga poznamo danes.

Insignije sta Franciju Smrekarju podelila Miran Jurak in Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto.

»Ta častni naziv mi pomeni veliko. Praktično je vse moje življenje, mladostna leta in kasneje vse do danes, tesno povezano s tem dolenjskim posebnežem – cvičkom. Veliko smo skupaj naredili z našim škocjanskim vinogradniškim društvom in delček znanja in pripravljenosti sem prispeval zraven. Res živim s trsom oz. tistim sortnim izborom, ki tvori naš cviček: nizko alkoholnega, z nizkimi kislinami, prijetnega okusa,« veselo pove novi ambasador cvička, ki tudi sam rad ob kosilu spije kozarček domačega cvička.

Danes Smrekarjevi v vinski gorici Hrib obdelujejo 3.300 trsov – večino seveda za cviček. To ob ugodnih vremenskih razmerah ter skrbni obdelavi in negi pomeni okoli sedem tisoč litrov vina letno. Franci, ki se je vsa leta izobraževal in nadgrajeval svoje znanje ter še danes spremlja vse novosti in priporočila kletarske stroke, je hvaležen strokovnjakom iz KGZ Novo mesto, s katerimi odlično sodeluje, in domačemu škocjanskemu vinogradniškemu društvu, katerega član je skoraj od ustanovitve. Nič koliko predavanjem je prisluhnil, nič koliko ekskurzij se je udeležil. Vesel je, da se je društvo dobro razvilo in da je tudi z vinskim laboratorijem v veliko pomoč.

Seveda pri delu v vinogradu pomaga vsa družina in tudi bližnjim je hvaležen za vso podporo.

Smrekar je zadnja leta aktiven še pri Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske, pa tudi pri Združenju slovenskih vinarjev in vinogradnikov Vinis, kjer je član upravnega odbora.

Novemu ambasadorju cvička Smrekarju je čestital tudi lanski ambasador, to je Peter Camloh iz Gabrja v bližini Sevnice, član DV Malkovec, ki se je vsem zahvalil tudi za pomoč in podporo ob družinski nesreči, ki jih je doletela v preteklem letu.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija