FOTO: Muzikal Veselje navdušil številne poslušalce

27.5.2023 | 14:00

V vlogi solistov sta nastopila pevca Lucija Selak in Gašper Rifelj. (Foto: M. Ž.)

Miro Saje, dirigent orkestra Ave, je bil pobudnik, da so se na otoški šoli lotili obsežnega projekta, v katerem se je predstavilo okoli 70 učencev.

Pevski del šolske glasbene skupine

Plesna skupina Plesne iskrice

Združena otroški in mladinski pevski zbor

Pogled na ploščad je bil res lep. V slogi je moč, pravijo. In res je bilo tako.

Otočec - Bučen aplavz in tudi vzkliki »bravo!« so zadoneli po sinočnji uprizoritvi muzikla Veselje nemškega skladatelja Kurta Gableja, ki so na »oder« oz. na ploščad pred šolo postavili učenci in njihovi mentorji Osnovne šole Otočec in orkester Ave pod vodstvom izjemnega dirigenta Mira Sajeta, kot solista pa sta se jim pridružila nekdanja učenka šole Lucija Selak, pevka pri Ansamblu Saša Avsenika, in pevec Gašper Rifelj, s katerim so v preteklosti že sodelovali. Vlogo pripovedovalca zgodbe je prevzela domačinka, članica nekdanjega Teater Otočca Brigita Macedoni.

Vsebina muzikala govori o podjetniku, ki je izdeloval in prodajal najrazličnejše stvari, nujno potrebne za življenje. Sčasoma je tako obogatel, da se sploh ni več ganil iz svoje hiše. Kljub razkošju pa je kmalu ugotovil, da ga nobena stvar ne veseli več … Muzikal Veselje postavlja v ospredje moralno sporočilo za poslušalce vseh starosti: medsebojne odnose, ki so nujno potrebni kot temelj zdrave in spoštljive družbe, prav tako pa izpostavlja večno aktualno tematiko – skrb človeka do matere narave.

Na šoli so se sicer že v preteklosti lotevali nekaterih večjih prireditev, a takšnega glasbeno-plesno-scenskega dogodka, muzikla s pravim orkestrom in pevci pa prvič. Režisersko palico je prevzela Barbara Pavlovič Plevanč, učiteljica slovenščine in mentorica šolske gledališke skupine. »Ker smo želeli, da bi bila izvedba res bogata in bi odražala umetniško udejstvovanje naše šole, smo vanjo vključili tako otroški kot mladinski pevski zbor; pripravljali sta ju mentorici Ditka Zupančič in Manca Černe. Pridružila se je tudi šolska glasbena skupina mentorja Petra Jeniča, plesna skupina Plesne iskrice, za katero je koreografijo pripravila mentorica Špela Mohar, svoje pa so pridali še člani gledališke skupine. Posebej za to predstavo smo zasnovali tudi sceno. Ob tehnični pomoči hišnika Franca Žure jo je ustvarila učiteljica Andreja Novak Gabrič, medtem ko je učiteljica Ines Makovec poskrbela za digitalno oblikovanje. Nad organizacijo celotne prireditve pa je bdela knjižničarka Hermina Videnič,« je sodelovanje orisala režiserka.

Obsežen projekt sta podprli tovarna Krka in Kirurški center Avelana.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

