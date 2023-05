FOTO: Dan mladosti v Poljanski dolini, tudi s štafeto

27.5.2023 | 17:30

Čeprav je Tito že dolgo med rajnimi, pa spomini nanj ne zbledijo – še več, vsako leto se odstirajo v novih različicah. Tudi v belokranjskem Kotu, vasici ob Kolpi, ki je del rodovitne Poljanske doline, z večjima naseljema Predgrad (občina Kočevje) in Stari trg ob Kolpi (občina Črnomelj), so že devetič »prižgali luč« Dnevu mladosti. Pravzaprav se krajevni borčevski organizaciji v počastitev tega dne, kot sta dejala predsednika Pavle Majerle Kukin in Katarina Kapš, spominjajo njihovih najdražjih, ki so v vojnah padli za svobodo, za Poljansko dolino, za govorico in pravico.

»Približujemo se pomembnemu dnevu za vso Poljansko dolino, to je 1. junij, 1942, dan, ko so borci slovenskih partizanskih čet organizirali in napadli utrjeno okupatorsko postojanko v Starem trgu ob Kolpi. Čeprav je niso zavzeli, je bil ta dogodek v tistem času zelo odmeven in pomemben,» je dejal Pavle in dodal, da ne pozabimo na naše prednike, ki so v tej dolini zlagali zidove, posadili drevje, zasejali zrna, od jutra do večera obdelovali zemljo za hrano živini in družini, Kapševa pa je dodala, da krajevni praznik v Starem trgu ob Kolpi, prvega junija, že desetletje počastijo na Dan mladosti.

Po nagovoru je štafeto na oder prinesel Dušan Zamida, novi predsednik kočevske borčevske organizacije. »To je replika izvirne, ki sem jo slučajno iztrgal iz pozabe. Narejena je bila iz kovine v nekdanjem Itasu, ponosu kočevskega gospodarstva, in je pot končala s smrtjo Tita 4. maja 1980. Nekaj let jo simbolično nosimo v Poljanski dolini in tako obujamo spomine na Dan mladosti, ki je bil del mladosti skoraj vseh tukaj zbranih,» je Dušan štafeto izročil Katarini, ta jo je naprej dala črnomaljskemu županu Andreju Kavšku, za njim jo je vzel kočevski podžupan Andrej Mladenović.

»Lepo je ob tako, tudi vremensko, čudovitem dnevu, ob naši žuboreči, zeleni, Kolpi videti toliko množico ljudi. Zagotovo imamo vsi lepe spomine na našo brezbrižno mladost in Dan mladosti. Bilo nam je lepo. Hvala vsem, ki se trudite,« je zbrane pozdravil Kavšek. »Ne glede, koliko let imamo, vsi nesemo mladost v sebi. Mladost je darilo, ki ga moramo gojiti in spoštovati ter se iz njega učiti,» je Andrej štafeto izročil Jožetu Obrstarju, članu ZZB NOB Slovenije, ta pa krajevnim predstavnikom borčevskih organizacij in drugim. »Počaščen sem, ponosen na prehojeno pot pod rdečo zvezdo, pod mojim vrhovnim komandantom Titom, in ne bo mi nihče rekel, da nimam prav,« se je maršalovega časa spomnil tudi Janez Muhvič, upokojeni pilot s Hriba pri Sinjem vrhu.

»Bili so to zlati časi, pa naj kdorkoli reče, kaj hoče,« so se trgale misli govorcev, ki so obujali spomine na čas, ko je štafeta mladosti potovala skozi določene kraje, oni pa so bedeli na straži, stali ob cesti in jo pozdravljali. Dotik tega simbola prijateljstva je bila nekakšna popotnica za življenje, so poudarili. Maršalova zapuščina je mnogim v ponos. Tudi Milanu Šterku iz Kočevja. Pravi, da jo je za polna dva tovornjaka sem nabral od leta 1991. »Ko je v krvi padala bivša domovina in nastajala nova, so ljudje maršalova obeležja metali vse povprek,« je kazal na del zbirke.

Tudi kulturni program je odmeval z domoljubno in partizansko pesmijo in besedo. Prepevali so Grajski pevci KŠD Predgrad, Samospev iz Črnomlja, folklorna supina Vinica, Tim, Zala, Maruša, Martin, Anka in Stanko, recitatorka Živka Komac iz Kočevja, Kajuhove domoljubne kitice je recitirala Katarina Kapš.

M. Glavonjić

Galerija