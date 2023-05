Na cvičkariji tekla kri - z množičnim pretepom oskrunili praznik

27.5.2023 | 15:45

Čez dan je bilo na Glavnem trgu veselo, v zavetju noči so žal pele pesti in noži ... (Foto: arhiv DL; L. M.)

Novo mesto - O včerajšnjem začetku 2. Festivala cvička v Novem mestu smo podrobno v sliki in besedi že poročali, tako o povorki z več kot tisoč vinogradniki, kot kronanju novega kralja cvička. Žal se je večer na Glavnem trgu končal z množičnim pretepom. Razgrajanje pa se je nadaljevalo tudi v jutranje ure.

Prvi pretep - en zaboden, več ranjenih



Na Policijski upravi Novo mesto so nam potrdili, da so nekaj pred polnočjo na prizorišče večjega pretepa na Glavnem trgu napotili več policistov, po prvih ugotovitvah pa naj bi prišlo do spora in pretepa oseb, ki se med seboj poznajo. Eden izmed kršiteljev je med prepirom drugega zabodel v roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, prav tako so v bolnišnico odpeljali še dva udeleženca pretepa. Še en moški naj bi bil lažje poškodovan, vendar je pred prihodom policistov kraj zapustil. Našli in zasegli so tudi nož, enemu izmed kršiteljev iz naselja Poganška ulica pa so zasegli hladno orožje bokser. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge, napovedujejo na PU.

Drugi pretep - eden v lisicah



Ob 1.14 so policisti ponovno prejeli več klicev na pomoč, ker naj bi na prireditvenem prostoru znova prišlo do pretepa, varnostniki pa naj ne bi mogli obvladati kršiteljev. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so 27-letnega kršitelja iz naselja Prapreška pot izsledili, ker pa ni upošteval njihovih ukazov, so ga vklenili in ga obvladali. 27-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, je žalil obiskovalce, v njih metal steklenice, jih spodbujal k pretepu, med postopkom je žalil tudi policiste. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Še ni bilo miru - poskrbeli še za jutranjo 'budnico'

Tudi nekaj po 5. uri so na PU prejeli obvestilo, da naj bi na prireditvenem prostoru več oseb nadlegovalo strežno osebje, med sabo so se prerivali, vpili in niso upoštevali navodil varnostnikov. Osebe so pred prihodom policistov pobegnile s kraja in policisti nadlajujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev, so še sporočili s PU Novo mesto.

Praznik dolenjskega posebneža si takšnih 'posebnežev' pač ne zasluži. In upati je, da bosta današnji in jutrišnji večer dočakala mirnejši in dostojnejši zaključek.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jožko Zasluži ali ne, očitno se vračajo stari časi, ko ni bilo prave veselice, da niso kreteni v okviru te, koga "zaštihali" ... :-( 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni toto kdaj bodo končno poročevalci nehali poročati o nekih ljude3h iz okolice Novega mesta kdaj bodo napisali da so to bili CIGANI ne Romi, Romi so častni ljudje, okoli Novega mesta ne živijo Romi tu živijo cigani ki nenehno kalijo red in mir in skubejo denar poštenih davkoplačevalcev do kdaj bo to sprašujem vlado Republike Slovenije Preglej samo prijavljene komentatorje