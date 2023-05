Zagorelo pri odstranjevanju cisterne s kurilnim oljem; avto na tirih - vlaki obstali

Sinoči ob 20.50 je v naselju Prapreče pri Straži pri odstranjevanju cisterne s kurilnim oljem prišlo do požara v lovilnem bazenu ob stanovanjski hiši. Požar so začeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Dolenja Straža, Vavta vas in GRC Novo mesto. Gasilci so objekt in okolico pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je ožgal fasado hiše in del lesenega nadstreška.

Nasedel na brežini

Ob 23.35 je v Portovalu v Novem mestu voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in nasedel na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom potegnili vozilo nazaj na cesto. Poškodovanih ni bilo. Na kraju so bili prisotni policisti.

Obtičal na tirih

Minulo noč ob 1.39 je v Sevnici, v smeri proti Gornjem Brezovem, na nivojskem prehodu osebno vozilo obtičalo na železniških tirih. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in s pomočjo vitla avto izvlekli na cestišče in ga odstranili na ustrezen prostor. Železniški promet je bil zaradi nesreče nekaj časa ustavljen. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Prevrnjen kombi

Ob 22.37 se je v bližini naselja Straža pri Raki, občina Krško, na lokalni cesti prevrnilo kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, s tehničnim posegom omogočili dostop in iznos poškodovane osebe iz vozila, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine in razsvetli mesto dogodka. Nudili so tudi pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu voznika, reševalci NMP Krško pa so ga prepeljali v UC Brežice.

Do poškodovanega v stanovanju

Minulo noč ob 3.24 so na Muzejski ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala poškodovana oseba, ter omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Gorela počitniška prikolica

Ob 20.06 je v ulici Trata VII v Kočevju gorela počitniška prikolica. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili.

Goreli odpadki

Ob 22.11 je v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, v naravnem okolju gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Našli mino

Ob 9.30 so v naselju Visejec, občina Žužemberk, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili minometno mino, kalibra 81 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

