Slika kar z vinom, tudi s cvičkom

28.5.2023 | 10:00

Sebastjan se z razstavo vinorelov do 11. junija predstavlja v TIC Novo mesto.

Lojze Slak - Slavkova vinska vitica s Trške Gore. Popelar je vitico seveda našel v Slakovem vinogradu.

Popelarjevi cvečniki iz trte

Vinorele se vidi tudi v izložbi.

Novo mesto - V okviru spremljevalnega programa 2. festivala cvička so v TIC Novo mesto odprli zanimivo likovno razstavo vinorelov posavskega likovnega ustvarjalca in rokodelca Sebastjana Popelarja z naslovom Vitica v okvirju.

Ljubiteljski likovnik, ki je samouk in je po poklic lesarski tehnik, prihaja iz sevniškega konca, in čeprav počne marsikaj zanimivega, je v zadnjem času poznan predvsem po posebnih slikah, vinorelih. Kot pove že ime, gre za posebno tehniko slikanja z vinom, ki ga je enostavno prevzela.

»Začel sem pred kakimi tremi leti, najprej z refoškom, kjer so mogoči kontrasti, potem pa sem poskusil še z drugimi vini: modro frankinjo, metliško črnino in seveda s cvičkom. Z belimi vini ne gre. Vodo vinu dodam le za prehod, nianse, ki jih potrebujem. Slikanje s cvičkom daje manj intenzivne barve, se jih pa da dobiti z več nanosi - za večji učinek je potrebnih tudi pet, šest,« pove Popelar, ki k sliki doda tudi vinsko vitico, z iste lokacije, od koder je vino.

»Želel sem, da so vitica in podoba poleg nje ter vino kot slikarski medij, v sorodu,« pravi. Tako je vzniknil sklop miniatur – v TIC Novo mesto jih je na ogled 19.

Med njimi so mnogim zanimivi zlasti njegovi spominki Lojze Slak – Slakova vinska vitica s Trške gore, torej slika oz. vinorel znanega slovenskega muzikanta. Motiv je našel kar v sliki na spomeniku Slaku na Trški gori. To je tudi eden od cvičkovih spominkov, drugi Popelarjev cvičkov spominek je Vitica v okviru – Trška gora, tretji pa obesek oz. magnet Obrazi trte – Trška gora.

Razstava vinorelov Sebastjana Popelarja je na ogled na Glavnem trgu v TIC-u do 11. junija.

Kateri so cvičkovi spominki?

Cvičkovi spominki - nekateri so bili tudi na pokušnjo.

Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto

Ob tej priložnosti so na 2. festivalu cvička predstavili še cvičkove spominke. Cviček predstavijo na nov, inovativen način. Cviček ni le gastronomska, ampak tudi turistična znamenitost Slovenije. Njegova izpeljanka – spominek pa je nedvomno pristen spomin z Dolenjske.

TIC Novo mesto je v marcu in aprilu organiziral javni poziv za cvičkov spominek ter k sodelovanju povabil vse ustvarjalce, ki lahko na kakršenkoli način ustvarijo spominek na temo cvička, vinske trte in našega vinorodnega okoliša. Izbrali so jih 12, to so poleg že naštetih Popelarjevih še: cvičkovi grisini avtorja Herba Gallus, Stanislav Bregar; cvičkov zdriz (žele) Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce iz Novega mesta, ki je prispevalo še majico s cvičkovim verzom; eko cviček z medom Čebelarstva Košale iz Šmarjeških Toplic; Hišna omaka iz raške čbule s cvičkom Zavoda Dobrote Dolenjske iz Trebnjega, ki je prispevalo še Hišno cvičkovo sol in Hišni cvičkov liker; ter Cvičkov sok Kmetije Karlovček iz Šentjerneja, ki je tudi avtor Sadnega usnja s cvičkom.

Kot je na otvoritvi povedal direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, s spominki oblikujemo našo identiteto, da vemo, kdo sploh smo, zato so potrebni. »Pomembno je, da pokažemo nekaj, kar nas najbolj prestavlja. In to nam uspeva,« je dejal ter se vsem zahvalil za sodelovanje.

Besedilo in foto: L. Markelj

