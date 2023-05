FOTO: Pet desetletij ženskega rokometa v Novem mestu

28.5.2023 | 11:30

Podžupan MO Novo mesto Urban Kramar je predsedniku kluba Franciju Bačarju izročil priznanje ob 50. obletnici delovanja.

Janez Štrukelj je najbolj zaslužen, da se je tudi v Novem mestu ustanovil ženski rokometni klub.

Velik poudarek dajejo vzgoji mladih rokometašic.

Stopiče - Ženski rokometni klub Krka letos praznuje 50 let obstoja. V bogati zgodovini so bili trenutki zmagoslavja, pa tudi padci, a s trdim delom, sodelovanjem, prednostjo in vztrajnostjo so uspešno preskočili vse ovire. »Klub je danes v dobri kondiciji, a to ni zagotovilo, da bo tako tudi ostalo. Še naprej se moramo truditi, da s predanim delom navdušujemo mlade za ta šport,« je povedal predsednik kluba mag. Franci Bačar.

Jubilej so zaznamovali včeraj v Stopičah, kjer se je njihova zgodba začela. Tedanji učitelj telovadbe na stopiški osnovni šoli in rokometni trener Janez Štrukelj je zbral učenke, jih na makadamskem igrišču naučil igrati rokomet in z njimi osvojil naslov osnovnošolskih prvakinj. Tem dekletom je leta 1973 priključil rokometašice Krke in Laboda, ki so igrala na lokalnih sindikalnih športnih igrah. »Ekipa se je že po treh letih prebila v prvo slovensko ligo, leto kasneje pa smo postali tudi prvaki in uspeh ponovili še leta 1980, 1986 in 1991,« se spominja Štrukelj, ki je najbolj zaslužen za začetek ženskega rokometa v Novem mestu.

Klub je tudi kasneje nanizal številne uspehe. Leta 2011 so rokometašice osvojile drugo mesto v pokalnem tekmovanju in si s tem zagotovile nastop v evropskem pokalu pokalnih zmagovalk. Zadnja leta so vseskozi med najboljšimi v državi, članice so tudi letos osvojile četrto mesto. Že vrsto let pa novomeške rokometašice po najvišjih mestih posegajo tudi v mlajših kategorijah, kjer so osvojile več naslovov državnih prvakinj. Starejše deklice B so letos osvojile drugo mesto, starejše deklice A so bile tretje, mladinke pa četrte.

Novomeški ženski rokometni klub je dal tudi več reprezentantk. Dres z državnim grbom je med drugim oblekla tudi Marta Bon, ki je igralsko pot začela na Mirni, njen talent pa je opazil Janez Štrukelj, ki jo je povabil v novomeški klub. »Na tiste čase imam čudovite spomine. Rokomet je najboljši šport, ki mi je dal lepo popotnico za naprej v življenju. Res je kar malo grob, precej je odrivanja, padanja pa tleh, a veliko ljudi ti tudi poda roko, da vstaneš. Tako je tudi v življenju,« je za naš časopis povedala Marta Bon, ki je z velikimi črkami zapisana v zgodovino ženskega rokometa v Sloveniji, saj je na noge postavila »evropski« Krim, svoj pečat pa je pustila tudi v reprezentanci, ki jo je kot trenerka leta 2003 na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem popeljala do osmega meta.

Čeprav se je v petih desetletjih marsikaj spremenilo v ženskem rokometnem klubu Krka, so njihov vrednote, vizija in poslanstvo ostali enaki. »Ponosni smo, če smo staršem pomagali, da so dekleta usmerjali v zdrav način življenja in mišljenja; v odvračanje od lenarjenja, slabe družbe, alkohola, drog … Najbolj talentiranim in prizadevnim smo omogočili, da so stopali po poti svojih športnih sanj,« poudarja Bačar.

Večkrat so si izborili možnost igranja v evropskih tekmovanjih, a jim finančne zmožnosti tega niso dopuščale. Že vrsto let jim ob strani zvesto stoji tovarna zdravil Krka, medse pa želijo pritegniti še kakšnega sponzorja, da bi se lahko merili tudi v Evropi. »Druga velika želja pa je, da v Novem mestu pridemo do igrišča za rokomet na mivki. To je šport, ki trka na olimpijska vrata. Radi bi ga razvijali tudi v našem klubu,« je še dodal Bačar.

