V Zloganju spet kuhajo oglje - za oglarsko kočo

28.5.2023 | 13:00

Kopo v Zloganju je prižgala direktorica OU občine Škocjan Petra Pozderec.

Kopa v Zloganju - zanjo so porabili 15 do 16 kubičnih metrov drv.

Zbrani vaščani

Zloganje pri Škocjanu - V Zloganju pri Škocjanu spet gori kopa. Šesta po vrsti, saj dve leti zaradi korone te navade niso mogli ohranjati.

Kopo je včeraj po stoletni tradiciji spet prižgala ženska, tokrat je bila to direktorica občinske uprave občine Škocjan Petra Pozderec. Očitno ji gre tudi to delo dobro od rok, saj so ji prižig zaupali že drugič.



Okrog deset dni do dva tedna bodo tako Oglarji iz Zloganja bdeli nad kopo, da bo vse potekalo v redu in bodo prišli do dobrega »pridelka«. Pomagal jim bo mojster kuhanja oglja Martin Juršič iz Grobelj pri Šentjerneju, ki je z njimi že vse od začetka, od leta 2016, ko je zagorela prva kopa. Pravi, da so se Zloganjčani v tem času že dobro izurili in veliko naučili, tako da so že skoraj samostojni. Nasploh pa žal opaža vse manjše zanimanje mladih za kuhanje oglja, kar ga žalosti.

Letošnja škocjanska kopa ni največja doslej, a zanjo so pridni Zloganjčani pripravili okrog 15 do 16 kubičnih metrov drv, v glavnem bukve in gabra. Les so dobili s čiščenjem svojih gozdov, sodelovali smo tudi z Zavodom za gozdove RS, posekali so še lesko ob bližnjih travnikih in jih očistili. Če bo šlo vse po sreči in bo les lepo dogorel, bodo pridobili tono ali tono in pol oglja.

Kopa jih povezuje

Sandi Andrejčič

Predsednik oglarjev iz Zloganja Sandi Andrejčič pove, da delujejo prostovoljno. Denar od zaslužka z ogljem pa namenjajo za dobro skupnosti. Veliko so že postorili v zadnjih letih: uredili so otroška igrala, kupili defibrilator, pri vsakem hidrantu uredili gasilske omarice in jih še dopolnili, nabavili oglarske uniforme ter se vsako leto odpravili na izlet.

Letos imajo v načrtu oglarski dom. Hvaležni so lastniku zemljišča Rajku Krncu, sovaščanu, ki je ideji vodja kuhanja oglja in je brezplačno odstopil svoj prostor, kjer se zdaj vse dogaja, prostor pa je postal središče vaškega dogajanja, ki so ga veseli tudi mladi, ki se tu radi družijo.

Župan Jože Kapler

Škocjanski župan Jože Kapler je zadovoljen, da so Zloganjčani kopo spet prižgali po dveh letih korone, saj je postala njihov zaščitni znak. Zaželel jim je dobro oglje in da uresničijo svoje načrte.

Ne pozabiti na pomen gozda

Sandi Andrejčič, predsednik Oglarjev iz Zloganja, in Boris Papac iz brežiške enote Zavoda za gozdove RS

Martin Juršič ob kopi

Darilo zazaslužna Tonija Verščaja (na levi) in Sandija Andrejčiča (na desni)

Prižig kope v Zloganju je znova potekal v tednu slovenskih gozdov, zato je zbrane nagovoril predstavnik Zavoda za gozdove RS Boris Papac, ki prihaja iz brežiške enote. »V tem tednu organiziramo mnogo dogodkov, da vse skupaj spomnimo, v kaki lepi deželi živimo, kjer se prepletajo gozdovi, travniki, vinogradi in da to ni dano kar samo po sebi. Lahko smo hvaležni, da živimo v tako lepi deželi. Gozd nam daje zavetišče, lep pogled, drva, oglje, pa tudi hrano, a nam tudi kaj vzame,« je povedal Papič in poudaril, da vloga gozdarjev ni le odkazilo sečnje, ampak vse bolj postaja tudi nadzor, svetovanje, opozarjanje ljudi, da se zavedajo, da je treba gozd čuvati.

Jože Prah, predsednik Oglarske zveze Slovenije, je vesel, da je kopa Zloganjčane tako povezala v skupno zgodbo in nasploh ga veseli, da je v Sloveniji kopa povezovalna še na več mestih – kar v šestih občinah pričnejo občinski praznik s prižigom kope. Na več kot 20 mestih vsako leto zagorijo kope in kuhajo oglje.

»Oglarjenje, ki je bilo pred sto in več leti smrt za naše gozdove, danes postaja povezovalno, nudi turistični moment, pa tudi osebni moment in nego gozda. Danes je prav nege v naših gozdovih zelo malo. Z oglarjenjem, ki je živo pri nas, lesni masi damo dodatno vrednost. Naj se torej kadi!« je dejal in zbrane povabil 21. julija na srečanje slovenskih oglarjev v občino Ljubno.

Vsako leto najbolj zaslužnim oglarjem podarijo neko zahvalo in letos sta jo prejela Toni Verščaj, brez katerega ne mine nobeno delo, ter predsednik oglarjev Sandi Andrejčič.

Zbrani so se po prižigu kope še radi zadržali v krasnem naravnem amfiteatru ob kopi v Zloganju, kjer so gostitelji znova poskrbeli za dober golaž in ostalo.

Besedilo in foto: L. Markelj

