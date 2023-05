ŠD SU prvič klonil v finalni seriji

28.5.2023 | 08:30

Grega Komac : Jure Slatinšek

Maribor - V prvi tekmi končnice 1. SNTL za moške je Maribor pred svojimi navijači s 4:3 premagal ŠD SU. Druga tekma bo na sporedu prihodnjo soboto, 3. junija, v Novem mestu, kjer bo tudi morebitna tretja tekma.

V rednem delu prvenstva so Novomeščani, ki branijo lanskoletni naslov, obakrat premagali Mariborčane, enkrat celo s 4:0, vendar je Gregor Komac že pred prvo finalno tekmo končnice dejal, da so finalni obračuni vedno negotovi.

»Dejstvo je, da bo Uroša Slatinška težko premagati, prav tako nimamo prav veliko možnosti v dvojicah, zato bomo svojo priložnost morali iskati proti njihovemu drugemu in tretjemu igralcu,« je taktiko mariborske ekipe razkril Komac.

Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki je zdaj tudi selektor slovenske ženske reprezentance, se v svoji napovedi ni zmotil. V štiri ure dolgem dvoboju se je vse odvijalo natanko tako, kot je napovedal. Že v prvem dvoboju je Tomaž Roudi brez izgubljenega niza premagal Jureta Slatinška, nato pa je Uroš Slatinšek v maratonskem dvoboju ugnal Matevža Črepnjaka s 3:1. Zadnji niz je Novomeščan dobil s 14:12. V še enem dolgem obračunu je Komac prav tako s 3:1 premagal Jožka Omerzela, toda po zmagi dvojice Uroš Slatinšek in Omerzel s 3:2 proti Komac in Roudiju in zmagi Uroša Slatinška nad Roudijem, prav tako s 3:2, so bili gostje na pragu prve zmage v finalni seriji. Toda razpoloženi Komac Juretu Slatinšku ni oddal niti niza, v odločilnem sedmem obračunu pa je Črepnjak bil s 3:1 boljši od Omerzela.

Maribor – ŠD SU 4:3

Tomaž Roudi – Jure Slatinšek 3:0 (8, 4, 7), Matevž Črepnjak – Uroš Slatinšek 1:3 (-10, 9, -11, -12), Gregor Komac – Jožko Omerzel 3:1 (-8, 14, 4, 9), Gregor Komac, Tomaž Roudi – Uroš Slatinšek, Jožko Omerzel 2:3 (-5, 8, -8, 7, -5), Tomaž Roudi – Uroš Slatinšek 2:3 (11, 10, -8, -6, -8), Gregor Komac – Jure Slatinšek 3:0 (4, 8, 10), Matevž Črepnjak – Jožko Omerzel 3:1 (8, -4, 8, 7).

M. Š.