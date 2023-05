Rokometna sezona končana, Krško se poslavlja, eno najlepših zgodb spisali krkaši

28.5.2023 | 09:00

Krkši so na zmagovit način končali izjemno sezono. (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: MRK Krka)

Rokometaši novomeške Krke so v zadnjem krogu lige NLB premagali Maribor Branik s 34:30 (19:19).

* Dvorana Marof, gledalcev 95, sodnika: Knez in Smolko.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 2, Avsec 4, Majstorović, Grojzdek 1, Knavs 11, Vukić 1, Stanojević 5, Rašo 3, Lončar, Nosan 4, Kukman 3, Ernestl, Windischer, Matko.

* Maribor Branik: Zupančič, Lorger, Strašek, Jezernik 4 (3), Sok 5, Kovačec 3, Jerenec 8, Košec, Gregorič 3, Kačičnik 3, Budja 2, Razgor, Hedl 2.

* Sedemmetrovke: Krka 2 (0), Maribor Branik 4 (3).

* Izključitve: Krka 10, Maribor Branik 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz dolenjske prestolnice so uprizorili eno najlepših zgodb v tej sezoni. Po enoletnem igranju v 1. B slovenski ligi so se v velikem slogu vrnili med rokometne elitneže in vse rokometne zanesenjake prijetno presenetili z osvojitvijo četrtega mesta. Od njih so bili le boljši prvokategorniki iz Celja, Velenja in Trebnjega, za njim pa so bila močna rokometna središča iz Ribnice, Slovenj Gradca, Kopra ...

Mariborčani so skozi celotno sezono imeli grozovite težave, na koncu so tudi ostali brez prvoligaškega statusa. Poleg njih so se od lige NLB poslovili še rokometaši iz Krškega, v sezoni 2023/24 bosta nova člana elitne druščine Škofljica in Ljubljana.

Novomeščani so šele v zadnjih petnajstih minutah zlomili odpor tekmecev iz štajerske prestolnice. Po zadnjem izenačenju 24:24 so povsem zagospodarili v Marofu, po njihovem vodstvu z 31:24 pa je bilo tudi jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem.

Pri Novomeščanih je prvi strelec lige NLB v tej sezoni Uroš Knavs dosegel enajst, pri Mariborčanih pa Filip Jerenec osem golov.

Krško - Dobova 23:28 (14:16)

Rokometaši iz Dobove so v zadnjem krogu v gosteh premagali Krško z 28:23 (16:14).

* Športna dvorana, gledalcev 250, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Krško: Logar, Žitković, Škafar 1, Sintič 5, Sobotič 2, Javor 5, Baznik 2, Resnik, Košir 2, Novak, Topolovec, Švalj 3 (1), Dosedla 3, Dragan.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič, Dizdar 3, Luzar, Pintar 11 (1), Šukić 2, Latković 3, Mladkovič 2, Mlakar, Ferenčak 2, Kozolić, Tajnik 1, Grobelnik 3, Nešić 1

* Sedemmetrovke: Krško 5 (1), Dobova 1 (1).

* Izključitve: Krško -, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Dobova in Krško sta se do konca sezone borila za obstanek v ligi NLB. Na koncu je smetano pobrala Dobova, medtem ko se Krško, skupaj z mariborskim Branikom, kot omenjeno, poslavlja od rokometne elite.

Lokalni rokometni derbi zaradi znanih okoliščin ni bil tako vroč in bojevit kot v preteklosti, na koncu pa so se zmage veselili Dobovčani. Ti so imeli v svojih vrstah dva izjemno razpoložena igralca: Blaž Pintar je dosegel enajst golov, vratar Tilen Grudnik pa je zaustavil 13 tekmečevih strelov.

V "brezvoljni" domači ekipi sta Marko Sintič in Alan Javor dosegla po pet zadetkov.

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 32:39 (18:23)

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali LL Grosist Slovan z 39:32 (23:18).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 245, sodnika: Zupan in Kikel.

* LL Grosist Slovan: Selakovič, Krbavčić, Čaušević 2, Soršak 4, Serdinšek Ekart, Jakše 2, Tufegdžić 4 (1), Lipovac 3, Perić 1, Stopar 6, Pirnat 2, Šebalj 4 (1), Sanković 4.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudić, Slatinek Jovičič 4, Horvat 6, Didovič 3, Jurečič 11 (6), Pipp 1, Kotar 2, Miklavec 6, Redek, Grbić 1, Glavaš, Krešić 4, Ćorsović 1.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 3 (2), Trimo Trebnje 9 (6).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 8, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: Kotar (34.).

Trebanjska ekipa je bila poldrugi mesec pred koncem sezone 2022/23 v resnih kombinacijah za premierna naslova državnega in pokalnega prvaka. Izbrancem slovenskega selektorja in dolenskega rokometnega velikana Uroša Zormana se na odločilnih tekmah za naslov državnega prvaka proti Celjanom in Velenjčanom ni izšlo. Osvojili so tretje mesto, spodletelo pa jim je tudi v pokalnem tekmovanju, kjer so jih v četrtfinalu presenetili Ormožani.

Ljubljanska ekipa je v tej sezoni prikazala toplo-hladne predstave. Najboljše je "prihranila" za zaključek sezone, ko si je pod vodstvom nekdanjega selektorja Borisa Denića, ki se je sredi sezone vrnil na Kodeljevo, zagotovila obstanek v ligi NLB.

Zadnji ligaški obračun na Kodeljevem se je končal z zmago papirnatih favoritov iz Trebnjega. Ti so temelje za zmago postavili v končnici drugega polčasa, nato pa zanesljivo držali prednost štirih do osmih golov.

Pri Trebanjcih je Jan Jurečič dosegel enajst, pri Ljubljančanih pa Žiga Stopar šest golov.

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 32:33 (17:19)

Rokometaši Rika Ribnice so v gosteh premagali ormoški Jeruzalem z 33:32 (19:17).

* Dvorana Hardek, gledalcev 250, sodnika: Vidali in Marinković.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Zemljič, Munda, Bogadi 3, Pungartnik 1, Vincek, Hebar, Šulek 4, Kosi 12 (6), N. Krabonja 4, Ćirović 1, S. Krabonja 3, Kolmančič 2, Škrinjar 2.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Klarič, Levstek 2, Adamič 2 (1), Bogdanović 5, Mihelič, Žagar 5, Ljevar 6, Grum 2, Cimerman, Zakrajšek, Nosan 5, Hrastnik 6.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 6 (6), Riko Ribnica 1 (1).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 8, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: Grum (26.).

Ribničani in Ormožani so več pričakovali od sezone 2022/23. Rokometaši iz dežele suhe robe so na koncu osvojili peto mesto za Celjani, Velenjčani, Trebanjci in Novomeščani. Prleki so se skozi celotno sezono "mučili" z domačimi tekmeci in jo zaključili v drugi polovici razpredelnice, najsvetlejši trenutek pa uprizorili v slovenskem pokalu, kjer so se uvrstili v veliki finale in v začetku tega meseca izgubili proti Celjanom.

V Ormožu se je od prve do zadnje minute odvijal izenačen boj, na koncu pa so se zmage veselili gosti iz Ribnice, ki so v zadnji minuti po golu Mitje Nosana povedli s 33:31. Prleki so prek Staša Krabonje znižali na 32:33, za kaj več a jim je zmanjkalo časa.

Pri Ribničanih sta Leon Ljevar in Gašper Hrastnik dosegla po šest golov, pri Ormožanih pa je blestel Klemen Kosi, ki je dosegel ducat zadetkov.

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica 36:24 (18:13)

Rokometaši velenjskega Gorenja so premagali Sviš Ivančno Gorico s 36:24 (18:13).

* Rdeča dvorana, gledalcev 533, sodnika: Teršek in Žibret.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Tajnik 2, Pipp 4, Pajt 2, Drobež 1, Kovačič 4, Mlivić 1, Sokolič 6 (2), Verdinek 3, Šiško 3, Grmšek 6, Slatinek Jovičič 3, Predović 1, Hriberšek.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Glavan, Cirar 3 (1), Justin 1, Abramović 1, Kolarič, Zavodnik 3, Tekavčič 3, Omahen 1, Kutnar 1, Pirnat 3 (3), Marojević 5, Sašek, Bradač, Bradač 1, Kompare, Košir 2.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (2), Sviš Ivančna Gorica 5 (4).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, Sviš Ivančna Gorica 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani v tej sezoni v ligi NLB niso bili kos tekmecem iz Celja, v boju za drugo mesto pa so bili boljši od ambicioznih Dolenjcev. Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so sezono končali s točko več od Trebanjcev in petimi manj od Celjanov. Velenjčani so v tej sezoni le osvojili eno lovoriko, v začetku sezone so po izvajanju sedemmetrovk na superpokalni tekmi v Gornji Radgoni premagali največje domače tekmece iz bližnjega Celja.

Primaren cilj zasedbe iz Ivančne Gorice je bil obstanek v ligi NLB, po sedmih zmagah in petih neodločenih izidov pa so to nalogo tudi izpolnili.

Igralci iz Šaleške doline so na zadnji ligaški tekmi od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah, njihova najvišja prednost pa je v končnici tekme nekajkrat znašala 13 golov.

Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Tilen Sokolič in Timotej Grmšek, ki sta dosegla po šest golov, v dolenjski pa Marko Marojević s petimi zadetki.

* Izidi, zadnji, 26. krog:

- sobota, 27. maj:

Krško - Dobova 23:28 (14:16)

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 32:39 (18:23)

Koper - Urbanscape Loka 28:26 (15:13)

Gorenje Velenje - Sviš Ivančna Gorica 36:24 (18:13)

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 32:33 (17:19)

Krka - Maribor Branik 34:30 (19:19)

Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško 23:31 (11:15)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 26 25 0 1 863:682 50

2. Gorenje Velenje 26 21 3 2 821:684 45

3. Trimo Trebnje 26 22 0 4 849:673 44

4. Krka 26 18 0 8 772:704 36

5. Riko Ribnica 26 15 2 9 778:775 32

6. Slovenj Gradec 26 13 2 11 733:755 28

7. Koper 26 11 2 13 726:701 24

8. Urbanscape Loka 26 8 4 14 690:738 20

9. LL Grosist Slovan 26 8 3 15 756:819 19

10. Sviš Ivančna Gorica 26 7 5 14 685:772 19

11. Jeruzalem Ormož 26 7 3 16 687:771 17

12. Dobova 26 6 1 19 669:748 13

-----------------------------------------------------

13. Maribor 26 2 5 19 678:757 9

14. Krško 26 2 4 20 680:808 8

STA; M. K.

Galerija