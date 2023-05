Od swinga do šansona

28.5.2023 | 20:00

Kaya Tokuhisa in Rok Lopatič (Foto: I. Vidmar)

Krško - Tudi do nekoliko manj zahtevnega jazzovskega občinstva prijazna sta bila zadnja dva koncerta v krškem jazz klubu Studio 44, sinočnji večer šansonov s triom Café Noisette, ki ga sestavljajo vokalistka Kaya Tokuhisa, domačin, pianist Rok Lopatič, in harmonikar Žiga Vehovec, ter teden dni pred tem večer mojstrov swinga, ki jih je z Alešom Sušo brez dirigentske paličice in v nekoliko bolj obstranski vlogi predstavil domači Big Band Krško.

Big Band Krško (Foto: I. Vidmar)

Café Noisette je v Krškem tokrat nastopil že drugič v kratkem času, saj je nastopil tudi na predfinalni prireditvi Festivala slovenskega šansona. Na sinočnjem koncertu v dveh delih z vmesnim desetminutnim odmorom so Kaya, Rok in Žiga navdušili s prepletom klasik francoskega šansona, zimzelenih slovenskih slovenskih popevk in lastnih skladb. Kaya je poslušalcem, če so zaprli oči, pričarala kabarejsko vzdušje sredine prejšnjega stoletja s čudovitim glasom legendarne Edith Piaf, z Ježkovimi songi zvabila solze v oči, jih z Orionom spomnila na Marjano Držaj in vmes vpletla lastne skladbe tria Café Noisette.

Podobno je bilo tudi pred tednom, ko so člani Biga Banda Krško občinstvo popeljali še kakšno leto globlje v preteklost v zlata leta swinga z Glennom Millerjem, Oscarjem Petersonom, Dukeom Elingtonom, Countom Basiejem, Bennyjem Goodmanom pa tudi Jožetom Privškom.

Do konca spomladanske sezone posavske in dolenjske ljubitelje jazza čakata še dva koncerta. 3. junija bo najprej solo in potem še v družbi BBKK comba nastopil soboški pianist Dejan Berden, 16. junija pa bo s svojim kvintetom na oder Studia 44 stopil še bobnar Aleš Rendla.

I. Vidmar

Galerija