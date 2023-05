Tudi letos Krkina priznanja

Otočec - Na tradicionalni Dan Krkinih priznanj so v petek podelili plakete letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inovativne dejavnosti. Poleg tega so podelili dve nagradi mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Prejeli sta ju direktorica Marketinga mag. Elizabeta Suhadolc in direktorica Upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečer.

»V Krki že od nekdaj poudarjamo močno kulturo skupnih vrednot. Kljub različnim generacijam smo jo znali vedno uporabiti v skupno dobro in rast Krke,« je med drugim poudaril, kot sporočajo iz Krke, predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim nagrajencem.

Nagradi za izjemne dosežke



Nagrado mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke sta za odločilen prispevek h Krkini poslovni uspešnosti in rasti prejeli direktorica Marketinga mag. Elizabeta Suhadolc in direktorica Upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečer.

Obe sta s Krko povezani že več kot 30 let. Pridružili sta se ji v času, ko je bila na poti velikih poslovnih sprememb. Z večinske ponudbe licenčnih izdelkov je prehajala na poslovni model razvoja in prodaje lastnih izdelkov, zaradi česar sta trženje in zagotavljanje kakovosti postajala vse pomembnejša. Obe nagrajenki sta s svojim delom, strokovnostjo, predanostjo, ambicioznimi cilji in uspešnim vodenjem odločilno prispevali k razvoju in krepitvi dveh ključnih področij ter posledično h Krkini poslovni uspešnosti in razvoju družbe od regionalnega do svetovnega proizvajalca zdravil v zahtevnem mednarodnem farmacevtskem okolju, so v Krki zapisali v sporočilu za javnost.

Mag. Elizabeta Suhadolc Marketing uspešno vodi od leta 2005. Pod njenim vodenjem se je marketinško-prodajna mreža v skupini Krka okrepila in šteje 3500 zaposlenih. Poseben pomen daje znanju in izmenjavi izkušenj znotraj timov in med trgi ter nenehnemu uvajanju izboljšav.

Dr. Mateja Vrečer je direktorica Upravljanja kakovosti postala leta 2011. Svoje bogate izkušnje iz presoj s področja kakovosti, s katerimi se je ukvarjala pred tem, je nadgradila z vodenjem enega od najpomembnejših stebrov farmacevtske industrije – področja kakovosti. Pod njenim vodstvom so bile uspešno vpeljane številne zakonodajne spremembe in spremembe smernic dobrih praks, s čimer je Krka stalno zagotavljala razpoložljivost zdravil na trgih in dosegala rast poslovanja.

Jubilej 675 zaposlenih

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 675 zaposlenih. Od tega jih v skupini Krka 396 dela 10 let, 100 jih je zaposlenih 20 let, 54 jih je Krki zvestih 30 let, 26 jih v Krki dela že 35 let, 99 pa 40 let.

Najuspešnejši sodelavci in vodje



Na razpis je prispelo 849 predlogov, in sicer 616 za naj sodelavce in 233 za naj vodje. Komisije v organizacijskih enotah so izbrale 47 naj sodelavcev in 18 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2022. Nagrade in priznanja je prejelo tudi 7 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil.

Nagrajena inovativna dejavnost



Podelili so tudi nagrade za inovativno dejavnost - nagrado najboljšemu predlagatelju, nagrado predlagateljem za najboljšo inovativno izboljšavo in nagrado za najboljše inovativne rešitve. Vsako leto podelijo tudi nagrado najboljši organizacijski enoti na področju množične inovativne dejavnosti in vodji organizacijske enote, iz katere je prišlo največ koristnih predlogov in izboljšav.

Vezi z upokojenimi krkašicami in krkaši

V sredo, 24. maja, so se na srečanju Krkinih upokojencev zahvalili tudi 105 zaposlenim, ki so se upokojili v letu 2022. Številni med njimi so bili v Krki zaposleni vso delovno dobo. Predsednik uprave je vsem izročil spominsko darilo.

Vsi Krkini upokojenci sicer, kot spominjajo v Krki, tradicionalno prejmejo priložnostno novoletno darilo in novoletno nakazilo v višini 150 evrov neto. Tudi po upokojitvi lahko izkoristijo ugodnosti ob letovanju v Krkinih počitniških zmogljivostih na morju, v hribih in Termah Krka. Prav tako se lahko udeležujejo tedenske rekreacije, korektivne gimnastike in drugih rekreativnih dejavnosti, organiziranih v Trim klubu Krka, so še zapisali v sporočilu za javnost.

