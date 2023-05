Štart Deželaka Junaka: Denis Avdić Show se 31. maja vrača v šolo

28.5.2023 | 21:00

Deželak Junak, ki se 31. maja odpravlja na deveto dobrodelno pustolovščino po Sloveniji, je tudi letos v napetosti pričakoval, od kje se bo podal na pot. Glede na to, da mu je ekipa Denis Avdić Showa v preteklih letih pošteno zagodla in mu pripravila naporen štart, je bil seveda tudi tokrat na trnih.

Denis Avdić je v studio povabil skritega gosta in Deželak je moral z vprašanji ugibati, kdo je skrivnosti gospod. Ker mu ni uspelo razvozljati uganke, ga je na koncu predstavil kar Avdić in tako razkril štart Deželakove poti.

»Z nami je Drago Zalar, ravnatelj Osnovne šole Orehek Kranj. Denis Avdić Show gre 31. maja nazaj v šolo v 5 a razred OŠ Orehek, ki je ena od številnih slovenskih šol, ki že leta dihajo za akcijo Deželak Junak, akcijo kjer gredo vsa zbrana sredstva za počitnice otrok iz socialno šibkih družin. Vse pohvale vredno je, da skupaj s starši učite vaše učence solidarnosti, sočutja, empatije in da jim ni vseeno, kako odraščajo njihovi vrstniki,« je dejal Avdić in dodal, da so to šolo izbrali tudi zato, ker imajo super ravnatelja, srčno ekipo delavcev in učiteljev ter super učence.

»To je pa najlepše štartati med otroki, tam se najbolje počutim,« je bil navdušen Deželak.

»Ni nam vseeno za take akcije, kot jih imate vi, to je nekaj kar pomaga otrokom in svet so otroci. Vsako leto znova smo vam hvaležni in vam čestitamo tudi letos,« je dejal Drago Zalar.

Na Radiu 1 so se odločili, da letos akcijo za otroke še bolj približajo otrokom. Predvsem zato, ker je v preteklih letih odziv slovenskih osnovnih šol res neverjeten. Akcijo Deželak Junak so vzeli za svojo tako otroci, starši, učitelji in ravnatelji.

A še preden se bo Deželak Junak podal na pot, bo moral narediti par šolskih stvari, pisati kakšen test, biti vprašan ali biti reditelj.

»Ravnatelj Drago bo s svojo ekipo poskrbel, da bodo 31. maja imeli v šoli cel kup kontrolk (smeh). Jaz bi se na tvojem mestu kar vsedel za knjige,« je v smehu zaključil Avdić, Deželaku pa se je še celo jutro smejalo, kajti dobrodelna akcija pomaga ravno otrokom in zanj ni lepšega, kot štartati s pristno otroško energijo, ki mu bo dala moči za deset dnevno pot. A kljub temu, da se letošnji štart zdi malo lažji, bodo Deželaka na začetku čakala številna presenečenja, izzivi in gostje.

Zato spremljate Radio 1, njihovo spletno stran in socialna omrežja, kjer boste na tekočem z vsem dogajanjem. Pomagamo pa lahko že danes z sms-om POMAGAM5 na 1919.

B. M.

Foto: Darja Štravs Tisu