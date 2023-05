Slovenski spidvejisti neuspešni v kvalifikacijah za SP

29.5.2023 | 08:30

Nick Škorja v eni od voženj

Matic Ivačič (na fotografiji) in Denis Štojs se nista uspela prebiti na dirko Grand Prix Challenge 2024.

Trije slovenski spidvejisti so konec tedna nastopili na kvalifikacijskih dirkah za uvrstitev na svetovno prvenstvo naslednje leto. Matic Ivačič, Denis Štojs in Nick Škorja so bili prekratki za uvrstitev na odločilno kvalifikacijsko dirko, grand prix challenge, ki bo avgusta na Švedskem.

Matic Ivačič in Denis Štojs sta vozila na dirki v italijanskem Lonigu, v slovaški Žarnovici pa je tekmoval Nick Škorja.

Ivačič je na petih vožnjah zbral šest točk in zasedel končno deseto mesto, Štojs pa je vknjižil dve točki in pristal na 16. mestu. Na kvalifikacijski dirki v Žarnovici pa se je skušal na dirko grand prix challenge 2024, ki bo v Gislavedu na Švedskem 19. avgusta, prebiti Škorja. Zbral je sedem točk, kar je zadostovalo za končno deveto mesto.

Ob preizkušnjah v Lonigu in Žarnovici bosta na sporedu še dirki v Debrecenu na Madžarskem in Abensbergu v Nemčiji. Z vsake od štirih kvalifikacijskih dirk se bo na Švedsko uvrstila prva četverica.

Na dirki v Gislavedu pa bodo prvi trije dirkači že dobili vozovnico za elitno tekmovanje v spidveju, serijo grand prix v sezoni 2024. V tem tekmovanju si najboljša šesterica iz prejšnje avtomatično zagotovi nadaljevanje v naslednji sezoni, šestim dirkačem vodstvo serije podeli vabila, na vsaki dirki pa nato kot 16. voznik nastopi še dirkač z vabilom prireditelja.

STA; M. K.

Foto: AMZS