FOTO: 30 let Simfoničnega orkestra GŠ Krško: Druži jih trdna vez - ljubezen do glasbe

29.5.2023 | 10:30

Srebrno jubilejno priznanje JSKD Simfoničnemu orkestru izroča dr. Borut Smrekar predsednici orkestra Tatjani Vakselj. (Foto: P. Perc)

Ustanovitelj Simfoničnega orkestra GŠ Krško Drago Gradišek

Krško - Simfonični orkester Glasbene šole Krško zaznamoval glasbeno podobo Krškega in širše – Gradišek: »Vedno sem si želel glasbeno gledališče, za katerega imamo popolnoma vse pogoje!«

Trideset let po prvem koncertu je Vidka Kuselj, še vedno težko pogrešljiva povezovalka kulturnih dogodkov v Krškem, pričela koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško v krškem hramu kulture z enakimi besedami in s tem dogodek navdahnila z nostalgičnostjo. S sovoditeljem Alešem Tuhtarjem sta spretno tkala spomine in misli. Govorci, od direktorice Mestne občine Krško Ajde Štrucl, pa do pomočnika direktorja JSKD dr. Boruta Smrekarja ter prvega predsednika orkestra in nekdanjega krškega župana Danila Siterja, pa so poudarjali, kako pomembno je od prvega javnega nastopa 21. maja v Sevnici do danes orkester zaznamoval glasbeno podobo Krškega in širše. Zato ne preseneča lep sprejem krških glasbenikov, tudi v tujini.

Že leto po ustanovitvi so organizirali prvo revijo simfoničnih orkestrov, nato so izdali prvo zgoščenko, dvakrat nastopili v Cankarjevem domu, gostovali v Švici in Španiji, svojo ambicioznost je orkester dokazal z izvedbo glasbene drame Vražje dekle in kasneje z glasbeno-scenskim delom Rok Kurent.

30 let pri orkestru

Orkester od leta 2014 vodi Peter Gabrič, učenec profesorja Draga Gradiška, ki je predal taktirko Gabriču ob zaključku projekta Comenius. Na jubilejnem koncertu pa je Gabrič prepustil paličico Gradišku za skladbo Ohridski biseri, skladbo Zaliv, mesečina pa je dirigiral član orkestra in skladatelj Dejan Učakar, avtor te skladbe.

Nekdanji ravnatelj Glasbene šole Krško prof. Drago Gradišek, ustanovitelj simfoničnega orkestra, je povedal, da je zelo užival s tem orkestrom, v prispodobi pa dejal, da je šel velikokrat v svojem življenju z glavo skozi zid, in tako je bilo tudi na začetku, ko je bilo zelo malo glasbenih šol s simfoničnim orkestrom. »Zid sem podrl, glava je ostala, a na drugi strani je bil samo majhen grm. Ima premalo glasbenikov? Če raste grm, bo nekoč tudi gozd in zdaj ga imamo v odličnem orkestru z okrog 80 glasbeniki. Da je toliko učiteljev in učencev na Glasbeni šoli, je 'kriv' ta orkeste r… Peter, verjamem v tebe in v ta orkester. Vedno sem si želel glasbeno gledališče, za katerega imamo popolnoma vse pogoje: odlične glasbenike, režiserje s tega konca, samo politiki se morajo odločiti,« je med drugim dejal Gradišek.

Tatjana Vakselj, predsednica orkestra, pa pravi, da so ponosni, ker je med njimi član, profesor fagota in skladatelj Dejan Učakar, ki je avtor številnih glasbenih del in priredb za njihov orkester. Njegovo avtorsko delo, muzikal Rok Kurent, si je v izvedbi krških simfonikov ogledalo preko 4000 obiskovalcev, zvečine s stoječimi ovacijami. Predsednica poudarja, da člane druži trdna vez - ljubezen do glasbe. »Zahvala ravnatelju Glasbene šole Krško Mitju Režmanu, ker izšola večino mladih simfonikov,« je dodala.

Vsako leto se orkestru pridružijo tudi novi člani. Simbolična darila so jim letos poleg predsednice orkestra izročili še Barbara Smolej Fritz, Mitja Kuselj in Peter Gabrič, ki so člani orkestra vse od njegove ustanovitve. Novi člani so: Ana Baznik, Tina Kuselj, Jon Tuhtar, Maša Žoher, Blaž Krajnc, Neli Milek, Eva Sotošek, Mojca Rostohar, Naja Zoja Urek, Lucija Meh in Aljaž Pirc.

Orkester so obiskovalci v nabito polni dvorani nagradili s stoječim aplavzom. 18. junija se bodo krški simfoniki predstavili še poslušalcem v atriju brežiškega gradu.

P. P.

Galerija