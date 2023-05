FOTO: Kombi na streho, avto na tire; kolesaril po avtocesti

29.5.2023 | 11:25

Kombi se je v noči na nedeljo večkrat prevrnil, voznik je izstopil lažje poškodovan. (Foto: PGE Krško)

V petek nekaj po 18. uri so policisti prejeli več klicev voznikov o moškem, ki naj bi kolesaril po avtocesti iz smeri počivališča Starine proti Novem mestu. Policisti so se takoj odzvali, 21-letnega kolesarja izsledili in ga varno pospremili do izvoza z avtoceste. Med postopkom so ugotovili, da gre za 21-letnika iz Sevnice. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Pijan prehiteval in trčil

V petek okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil pri Preski pri Dobrniču, kjer je 65-letni voznik zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 23-letnega voznika. Oba voznika sta se lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,53 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Trčil v kolesarja

O prometni nesreči z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila v Cerkljah ob Krki so bili brežiški policisti obveščeni v soboto okoli 9.30. 67-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neupoštevanja pravila srečanja v križišču trčil v 60-letnega kolesarja, ki je padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Voznik kombija zapeljal s ceste

Na območju Sel pri Raki (PP Krško) je v soboto nekaj pred 23. uro voznik kombija zapeljal na levo smerno vozišče, izgubil oblast nad vozilom in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega 24-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Za volan je bil mladoletnik

Policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval, zato so zapeljali z njim in ga ustavili pri križišču v Ločni. Za volanom je bil 16-letnik, ki seveda nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan obstal na tirih

Akcija v noči na nedeljo na tirih (Foto: PGD Sevnica)

V noči na nedeljo je med Sevnico in Gornjim Brezovim voznik osebnega avtomobila obstal na železniških tirih. O dogodku so bile takoj obveščene pristojne službe, gasilci so avtomobil odstranili s tirov. Policisti so ugotovili, da je 27-letnik voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniške tire v ovinku zaradiprevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na tire, kjer je obstal. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, je v vozilu prevažal 24-letnega potnika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Bršljinu v Novem mestu nekdo iz tovornega vozila ukradel dva akumulatorja.

V Novi vasi pri Mokricah je med 25. 5. in 26. 5. neznanec vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo ter odnesel 200 evrov.

Med 25. 5. in 26. 5. je na Šentjernejski cesti v Novem mestu nekdo iz garaže stanovanjskega bloka odpeljal električni skiro znamke Trevi Velociptor, temno zelene barve in polnilno postajo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

V noči nanedeljo so v Šmarjeških Toplicah neznanci vlomili v prostore prodajalne. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo in iščejo storilce.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolu pri Šmarjeti je v soboto nekdo ukradel traktorski vitel. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Migrante prevažali Hrvat, Ukrajinec in Rus

V petek so policisti na Obrežju ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Državljan Hrvaške je v vozilu prevažal dva državljana Rusije, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo. Istega dne so na Obrežju kontrolirali državljana Ukrajine, ki je prevažal pet državljanov Iraka. V soboto pa so v Rigoncah kontrolirali državljana Rusije, ki je prevažal državljana Kitajske in državljana Turčije. Trem osumljencem kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 26. 5. in 29. 5. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Loče, Mokrice) izsledili in prijeli 103 državljane Bangladeša, 58 državljanov Pakistana, 54 državljanov Maroka, 47 državljanov Rusije, 35 državljanov Indije, 23 državljanov Sirije, 20 državljanov Afganistana, 11 državljanov Nepala, deset državljanov Konga, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Kube, šest državljanov Mongolije, pet državljanov Šrilanke, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Sierra Leone, tri državljane Palestine, dva državljana Tunizije, dva državljana Turčije in po enega državljana Libije in Malija.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 26. 5. in 29. 5. posredovali v 199. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 663 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 41. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, groženj, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov, tatvin, goljufije in zatajitev ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.