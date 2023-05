Kam po denar? V Straži ostali še brez bankomata

29.5.2023 | 14:00

Bankomata banke NLB v Straži ni od 12. maja. (Foto: RN)

Straža - Potem ko je NLB lani aprila zaprl vrata svoje poslovalnice v Straži, je med občane kot strela z jasnega udarila novica, da so zdaj ostali še brez bankomatov, ki so bili na lokaciji nekdanje poslovalnice. Razočaranje ljudi je, razumljivo, veliko, saj je bil to edini bankomat v celotni občini. Zdaj so Stražanom najbližji bankomati banke NLB v Dolenjskih Toplicah in Novem mestu.

NLB je umaknil še bankomat, išče primerno drugo – Občani in občina razočarani – NLB o odstranitvi ni obvestila občine, čeprav je ta banka pred časom ponudila dve novi lokaciji – Zdaj se že dogovarjajo z drugo banko

M. Žnidaršič