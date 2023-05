Jože Kopina stotič daroval kri

29.5.2023 | 12:40

Jože Kopina je zjutraj na krvodajalski stol sedel stodesetič. (Foto: M. Ž.)

Ob jubileju so mu čestitale (z desne) predsednica KORK Straža Andreja Radešček, zdravnica Mojca Šimc, Marija Kulovec, članica območnega odbora OZ RKS Novo mesto, in Mateja Šlajkovec, strokovna sodelavka za krvodajalstvo v novomeškem območnem združenju.

Novo mesto - Jože Kopina iz Dolnjega Mraševega je danes zjutraj na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto kri daroval že 110-ič. Tej največji solidarnostni akciji pridružil med služenjem vojaškega roka v Batajnici pri Beogradu, z darovanjem pa nadaljeval tudi v službi, tako v Novolesu kot GG Novo mesto in sedaj na novomeški Komunali.

Krvodajalci so bili tudi njegovi starši in njegov brat, ki pa je zaradi bolezni moral prekiniti. Sam to življenjsko pomembno tekočino daje na vsake tri mesece in bo, kot pravi, z veseljem nadaljeval, dokler bo lahko. Glede na to, da šteje 52 let, bo s tem tempom zagotovo dosegel še nekaj jubilejnih darovanj. Ali bosta po njegovi poti sledila tudi otroka, bomo še morali nekaj let počakati, saj sta stara šele sedem in devet let.

Kopina je tudi predan prostovoljni gasilec, član PGD Vavta vas. V operativi je že 30 let in je med drugim lani sodeloval tudi pri gašenju obsežnega požara na Krasu, še vedno pa je živ spomin na uničujoči požar v obratu podjetju Ekositemi v Zalogu leta 2017, kjer se je z gasilskimi kolegi proti rdečemu petelinu boril štiri dni.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

