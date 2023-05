Otrokovo življenje po nesreči visi na nitki

29.5.2023 | 19:30

Poročali smo, da je včeraj nekaj pred 9. uro na cesti v naselju Breg pri Zagradcu voznik osebnega vozila zbil otroka. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je po do sedaj zbranih obvestilih do prometne nesreče prišlo, ker je otrok nepravilno prečkal cesto. Pri trku je utrpel hujše poškodobe, prepeljali so ga v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Gorelo v elektro omarici

Danes ob 12.07 je v naselju Telče, občina Sevnica, gorela električna napeljava v elektro omarici, vgrajeni v zunanjo steno zidanice. Gasilci PGD Telče so ogenj hitro pogasili in tako preprečili širjenje ognja na objekt.

M. K.