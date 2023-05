Končana prva faza turistične ureditve jezera, na vidiku zasebni investitor

30.5.2023 | 12:40

Foto: STA

Kočevje - Občina Kočevje je nedavno zaključila prvo fazo turistične ureditve Rudniškega jezera, ki postaja ena od osrednjih turističnih točk na kočevsko-ribniškem območju. Že jeseni načrtujejo naslednjo fazo, v okviru katere nameravajo ob jezeru urediti športno-rekreativne površine. Če bo šlo po načrtih, bo ob jezeru zrasel tudi hotel zasebnega investitorja.

V okviru prve faze, ki je stala 370.000 evrov, so po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča na obali jezera postavili leseno brv na pilotih, s katero so jezero še bolj približali sprehajalcem in kopalcem. Dodatno so uredili tri manjše lesene terase in pomol na glavni plaži.

Če bo vse teklo, kot so si zastavili, bodo v jeseni začeli drugo fazo urejanja, v okviru katere želijo ob jezeru urediti športno-rekreativne površine, med drugim igrišče za odbojko na mivki z manjšo tribuno in površine za najmlajše, kjer bodo igrala in vse, kar sodi zraven.

Časovnica izvedbe druge faze je po županovih besedah odvisna od tega, kdaj bo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo rezultate razpisa za sofinanciranje, na katerega se je prijavila občina. V kolikor bo njihov projekt izbran za sofinanciranje, računajo, da bi lahko ministrstvo zagotovilo vsaj polovico sredstev od 400.000 evrov vrednega projekta.

Tudi v prihodnje namerava občina nadgrajevati infrastrukturo ob Rudniškem jezeru. "Želimo si namreč, da bi bilo jezero čim bolj dostopno vsem, ki si želijo preživljati prosti čas ob in na njem," je dejal Prebilič.

Razvoj turizma ob Rudniškem jezeru je sicer do zdaj v veliki meri oviralo dejstvo, da je večina površin ob njem v lasti zasebnika, s katerim občina ni našla skupnega jezika za odkup zemljišč. Zdaj se po besedah župana vendarle nakazuje rešitev.

Površine namerava namreč od zasebnika kupiti zasebni investitor iz Velike Britanije, ki želi intenzivneje vlagati v turizem ob jezeru. Pogajanja o nakupu zemljišč je po Prebiličevih informacijah v zaključni fazi.

Zasebni investitor, ki ga na občini še ne želijo razkriti, naj bi med drugim na severnem delu jezera zgradil hotelski kompleks. Pri tem mu namerava na pomoč priskočiti tudi občina, ki v ta namen pripravlja občinski podrobni prostorski načrt.

STA; M. K.

