Cesta in pločnik na Vrhu pri Boštanju urejena

30.5.2023 | 09:10

Fotografije: Občina Sevnica

Sevnica/Vrh pri Boštanju - Te dni se končuje celovita ureditev cestno-prometne infrastrukture na Vrhu pri Boštanju, sporočajo s sevniške občine.

Opravljena so bila vsa potrebna dela, med njimi stabilizacija brežine, ureditev tampona cestišča, ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave. Cestni odsek v dolžini okoli 400 metrov je na novo asfaltiran, urejeni sta vertikalna in talna signalizacija. Trenutno poteka še ureditev ograje na opornem zidu.

Z ureditvijo cestnega odseka se je izboljšala podoba kraja, vsakdanje poti prebivalcev in obiskovalcev Vrha pri Boštanju pa so varnejše, so še zapisali na Občini Sevnica.

M. K.