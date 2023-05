Poklukar s črnomaljskim županom o meji in romski problematiki

30.5.2023 | 08:15

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vodja kabineta ministra Nataša Hvala Ivančič (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

Andrej Kavšek

Ljubljana - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je srečal z županom občine Črnomelj Andrejem Kavškom. Govorila sta predvsem o odstranjevanju ograje na južni meji, povračilu stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje in romskih vprašanjih. Pred dnevi je minister pogovor opravil tudi z novomeškim in kočevskim županom.

Po Poklukarjevih besedah je odstranjevanje ograje na meji koalicijska zaveza. "To zavezo uresničujemo in z meje s Hrvaško odstranjujemo žico in panelno ograjo. Odstranjeno panelno ograjo bomo uporabili za potrebe obrambno-varnostnih organov Slovenije," je dejal.

Glede delnega povračila stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje je minister dejal, da so v letu 2023 zagotovili 2,5 milijona evrov za delno povračilo stroškom občinam.

Pri romski problematiki pa je poudaril predvsem intenzivno delo policije v lokalni skupnosti, še zlasti pri preventivnih ukrepih. Ob tem je izpostavil tudi to, da sta uspešnost in učinkovitost dela odvisni ne samo od policije, temveč tudi od aktivnosti drugih služb na področju šolstva, urbanizma, sociale in zaposlovanja.

Sogovornika sta se dotaknila prometa in prihajajoče turistične sezone. Strinjala sta se, da letos ni pričakovati težav glede pretočnosti v prometu.

STA; M. K.