Otrok izgubil bitko za življenje

30.5.2023 | 07:00

Takole so odpadke v Kerinovem Grmu gasili tudi teden dni nazaj. (Foto: PGE Krško)

Otrok, ki ga je v nedeljo dopoldne v naselju Breg pri Zagradcu pri nepravilnem prečkanju vozišča zbil voznik osebnega vozila, je zaradi hudih poškodb umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec, se je zgodila v nedeljo nekaj pred 9. uro.

Kot so v ponedeljek sporočili z ljubljanske PU, se je po tedaj zbranih obvestilih nesreča zgodila, ker je otrok nepravilno prečkal cesto, pri tem pa se je huje poškodoval, odpeljali so ga v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Gorele smeti

Sinoči ob 22.15 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BRATOV KLEMENC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu ZELENA POT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3.GOR. KAMENJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA2, izvod 7.SAMOSTOJEČA IRČA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Srednje Laknice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Lisičje jame, nizkonapetostno omrežje – PSO vmesne predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Vrh Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Rimc med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Maren dol, nizkonapetostno omrežje – Papež med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje – Šnajder, Stergar med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Piršenbreg, nizkonapetostno omrežje – Jug med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.